Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Manisa depremi açıklaması: Fayda gerginlik boşalması

Ayrıca, her iki bölgede de diri kırıkların olduğunu, ancak bu sarsıntıların büyük bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Açıklamasında, “Sağlam yerde sağlam yapı” ifadesine dikkat çekerek, depreme karşı dayanıklı yapıların önemine değindi.

TİRYAKİLERİN TADINI KAÇIRACAK İFLAS ; KAHVE DEVİ İFLAS BAYRAĞI ÇEKTİ (TIKLA OKU)