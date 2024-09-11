Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Manisa depremi açıklaması: Fayda gerginlik boşalması
Manisa depreminin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.
Midilli Adası’nda 3,1 büyüklüğünde, Akhisar’da ise 3,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
TİRYAKİLERİN TADINI KAÇIRACAK İFLAS ; KAHVE DEVİ İFLAS BAYRAĞI ÇEKTİ (TIKLA OKU)
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu depremleri "küçük bir gerginlik boşalması" olarak nitelendirdi ve panik yapılacak bir durum olmadığını belirtti.
TİRYAKİLERİN TADINI KAÇIRACAK İFLAS ; KAHVE DEVİ İFLAS BAYRAĞI ÇEKTİ (TIKLA OKU)
Ercan, Midilli’de yaşanan depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu aktarırken, bu tür depremleri "depremcik" olarak tanımladı.
TİRYAKİLERİN TADINI KAÇIRACAK İFLAS ; KAHVE DEVİ İFLAS BAYRAĞI ÇEKTİ (TIKLA OKU)
Ayrıca, her iki bölgede de diri kırıkların olduğunu, ancak bu sarsıntıların büyük bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Açıklamasında, “Sağlam yerde sağlam yapı” ifadesine dikkat çekerek, depreme karşı dayanıklı yapıların önemine değindi.
TİRYAKİLERİN TADINI KAÇIRACAK İFLAS ; KAHVE DEVİ İFLAS BAYRAĞI ÇEKTİ (TIKLA OKU)