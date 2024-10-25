Meteorolojiden rüzgar ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)