Meteorolojiden rüzgar ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 25 Ekim Cuma gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)