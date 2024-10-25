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Meteorolojiden rüzgar ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 25 Ekim Cuma gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden rüzgar ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)

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Meteorolojiden rüzgar ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)

2 | 8
Meteorolojiden rüzgar ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)

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Meteorolojiden rüzgar ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KIŞ AYLARI İÇİN PROF. DR. CANAN KARATAY ÖNERDİ ; EKMEK BANIP YİYENİN BURNU BİLE AKMIYOR (TIKLA OKU)

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