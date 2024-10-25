Kış ayları için Prof. Dr. Canan Karatay önerdi ; Ekmek banıp yiyenin burnu bile akmıyor

SADECE ÖLÜME ÇARESİ YOK

İnsan vücudu için gerekli kolajeni bünyesinde barındıran kuyruk yağı birçok hastalığa deva oluyor. Adeta iksir görevi gören ve bir tek ölüme çare olmayan kolajen katkılı yiyecekler ölü hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.