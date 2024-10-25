Kış ayları için Prof. Dr. Canan Karatay önerdi ; Ekmek banıp yiyenin burnu bile akmıyor
İnsan sağlığı için paylaştığı bilgilerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay kışın soğuk günlerinde hasta olmak istemeyenlere bir tarif verdi.
Sürekli organik ve sağlıklı tavsiyeleriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer kışı hastalıksız geçirmek isteyenlere seslendi. Özellikle limonlu su konusundaki sözleriyle nam salan Karatay bu sefer de kuyruk yağıyla çıkış yaptı.
SADECE ÖLÜME ÇARESİ YOK
İnsan vücudu için gerekli kolajeni bünyesinde barındıran kuyruk yağı birçok hastalığa deva oluyor. Adeta iksir görevi gören ve bir tek ölüme çare olmayan kolajen katkılı yiyecekler ölü hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.
cumhuriyet.com.tr’un haberine göre Prof. Dr. Canan Karatay, “Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar.” dedi. Karatay bu kapsamda hayvansal yağların önemine değindi.