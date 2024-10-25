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  4. Kış ayları için Prof. Dr. Canan Karatay önerdi ; Ekmek banıp yiyenin burnu bile akmıyor

Kış ayları için Prof. Dr. Canan Karatay önerdi ; Ekmek banıp yiyenin burnu bile akmıyor

İnsan sağlığı için paylaştığı bilgilerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay kışın soğuk günlerinde hasta olmak istemeyenlere bir tarif verdi.

Kış ayları için Prof. Dr. Canan Karatay önerdi ; Ekmek banıp yiyenin burnu bile akmıyor - Sayfa 1

Sürekli organik ve sağlıklı tavsiyeleriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer kışı hastalıksız geçirmek isteyenlere seslendi. Özellikle limonlu su konusundaki sözleriyle nam salan Karatay bu sefer de kuyruk yağıyla çıkış yaptı.

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Kış ayları için Prof. Dr. Canan Karatay önerdi ; Ekmek banıp yiyenin burnu bile akmıyor - Sayfa 2

SADECE ÖLÜME ÇARESİ YOK

İnsan vücudu için gerekli kolajeni bünyesinde barındıran kuyruk yağı birçok hastalığa deva oluyor. Adeta iksir görevi gören ve bir tek ölüme çare olmayan kolajen katkılı yiyecekler ölü hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

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Kış ayları için Prof. Dr. Canan Karatay önerdi ; Ekmek banıp yiyenin burnu bile akmıyor - Sayfa 3

cumhuriyet.com.tr’un haberine göre Prof. Dr. Canan Karatay, “Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar.” dedi. Karatay bu kapsamda hayvansal yağların önemine değindi.

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Kış ayları için Prof. Dr. Canan Karatay önerdi ; Ekmek banıp yiyenin burnu bile akmıyor - Sayfa 4

Hayvansal yağlar, ağır bir tat ve aroma içerdikleri için birçok kişi tarafından sevilmeyen lezzetler arasında yerini alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise içerdiği besin değerleri sebebiyle bu hayvansal yağların üzerinde sıklıkla duruyor.

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