MTM'ye göre YouTube'da en çok izlenen 10 Türk gazeteci belli oldu! YouTube onlar için çocuk oyuncağı

Konveksiyonel medyanın giderek zayıflaması, beraberinde dijital yayıncılığı da ön plana çıkardı. Eski nesil gazeteciler olarak bilinen çoğu medya insanı YouTube platformuna yönlendi. Bu geçişin ilk ayağını Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü gibi isimler oluşturmuştu. İşte Medya Takip Merkezi, YouTube verilerini karşılaştırarak en çok izlenen, en çok abonesi bulunan ve abone sayısını en hızlı artıran gazetecileri açıkladı.