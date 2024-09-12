MTM'ye göre YouTube'da en çok izlenen 10 Türk gazeteci belli oldu! YouTube onlar için çocuk oyuncağı
Sektörde 25 seneyi aşkın bir süredir medya takibi, analizi ve ölçümlemeleri yapan Medya Takip Merkezi verilerine göre YouTube'da en çok izlenen 10 gazeteci açıklandı
Konveksiyonel medyanın giderek zayıflaması, beraberinde dijital yayıncılığı da ön plana çıkardı. Eski nesil gazeteciler olarak bilinen çoğu medya insanı YouTube platformuna yönlendi. Bu geçişin ilk ayağını Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü gibi isimler oluşturmuştu. İşte Medya Takip Merkezi, YouTube verilerini karşılaştırarak en çok izlenen, en çok abonesi bulunan ve abone sayısını en hızlı artıran gazetecileri açıkladı.
YOUTUBE'DA EN ÇOK İZLENEN 10 GAZETECİ
10. Selçuk Geçer
Ekonomi ağırlıklı programlar çeken ve güncel yorumlarda bulunan gazeteci. YouTube'da en çok izlenenler listesinde 10. sırada. Güncel veriler ışığında 690 bin abonesi bulunmaktadır. Şimdiye dek toplamda 136.751.216 kez görüntülenme elde etmiştir.
9. Ferit Atay
169.220.897 görüntülenme ile YouTube Türkiye'de en çok izlenen dokuzuncu gazeteci konumundadır. Zanka TV'de programlar çekmektedir. Yıllık abone artışı oranlarında 87.600 kişi kanalına abone olmuştur.
8. Özlem Gürses
Uzun süredir konveksiyonel medyada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra YouTube platformuna geçen gazeteci. Şimdiye dek kanalında 173.913.510 görüntülenme elde etti. Güncel olaylar ve röportajlarla fark yarattı. 4003 adet video üreterek en fazla içerik üreten gazetecilerin de başında geliyor.