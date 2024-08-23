Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! 4 milyon insanın can güvenliği yok
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olması nedeniyle yer bilimcilerden sürekli uyarılar yapılıyor. İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem beklentisiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, canlı yayında yeni uyarılarda bulundu.
İstanbul'da beklenen büyük depremin etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarılar geldi.
Deprem uzmanları, İstanbul için 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem uyarısında bulunurken, Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Görür, 4 milyon insanın can güvenliğinin olmadığına dikkat çekerek İstanbul'u depreme hazırlamak için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.
İşte Görür'ün açıklamaları;
İstanbul deprem bekliyor. Zarar azaltmak için ne yapıyoruz? Beklerim ki böyle rapor sunmak yerine depremle ilgili biz neler yaptık, yapıyoruz ve neleri de yapacağız, şunu da neden yapamıyoruz bunları konuşşsunlar. Toplumu öyle anlatsınlar. Bizim rapor eksikliğimiz yok, dünyada en fazla raporu olan ülkelerden biriyiz. Sokağa inip bizzat bu işi yapmak lazım.
Depremde halk ne kadar zarar görür? Yüzde 20'si halktan zarar görse 100 bin bina yapar. 100 bin bina demek; aşağı yukarı 500 bin kat, 1 milyon daireye 4 kişi desen 4 milyon insanın can güvenliği yok demektir. Tehlikeyle burun buruna kalır.