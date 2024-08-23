Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! 4 milyon insanın can güvenliği yok

İstanbul deprem bekliyor. Zarar azaltmak için ne yapıyoruz? Beklerim ki böyle rapor sunmak yerine depremle ilgili biz neler yaptık, yapıyoruz ve neleri de yapacağız, şunu da neden yapamıyoruz bunları konuşşsunlar. Toplumu öyle anlatsınlar. Bizim rapor eksikliğimiz yok, dünyada en fazla raporu olan ülkelerden biriyiz. Sokağa inip bizzat bu işi yapmak lazım.