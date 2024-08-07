Deprem Bilimci Naci Görür'den korkutan uyarı! "O şehir en şiddetli depremi yaşar"
Deprem Bilimci Naci Görür, Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin yerel kanalı TV1'e konuk oldu. Naci Görür çok kritik açıklamalarda bulundu.
Deprem Bilimci Naci Görür "O şehirde bir depremde sıvılaşma da olur, deprem şiddeti en yüksek seviyede hissedilir" dedi ve ekledi.
Görür'ün anlattığına göre bir deprem olması durumunda Kayseri en şiddetlisini yaşayacak.
"Kayseri'de deprem olmaz diye bağırması onun yeterince jeolojiyi bilmediğinin kanıtıdır" diyen Görür, Kayseri'nin olabilecek en kötü yere kulduğunu ifade etti. Görür, şunları dile getirdi:
"Kayseri bir fayın üzerinde oturuyor kayseri yanlış yere kurulmuş Erciyes dağının nedeni fay. Fayın üzerinde oturuyorsun bir de birkaç tane faylar var. Erciyes havzasını çeviren. Tamamen tektoniğe bağlı gelişmiş bir ova alanı var, akarsuyun geçtiği. Alüvyonlarla yüklü alan.