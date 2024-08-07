Deprem Bilimci Naci Görür'den korkutan uyarı! "O şehir en şiddetli depremi yaşar"

"Kayseri bir fayın üzerinde oturuyor kayseri yanlış yere kurulmuş Erciyes dağının nedeni fay. Fayın üzerinde oturuyorsun bir de birkaç tane faylar var. Erciyes havzasını çeviren. Tamamen tektoniğe bağlı gelişmiş bir ova alanı var, akarsuyun geçtiği. Alüvyonlarla yüklü alan.