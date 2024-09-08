Narin bulundu mu? Kayıp Narin son dakika! Narin Güran kim öldürdü?

Narin bulundu mu? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tam 19 gün önce kaybolan Narin Güran, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Jandarma başta olmak üzere kolluk kuvvetleri titizlikte arama tarama faaliyetlerini gerçekleştirmişti. 19 gün sonra ilk defa Narin olayında flaş bir gelişme yaşandı. Peki Narin bulundu mu, öldü mü? 8 yaşındaki küçük Narin'i kim öldürdü? İşte Narin son dakika son durum gelişmeleri...

NARİN NEREDE BULUNDU? İLK AÇIKLANDI - TIKLA ÖĞREN