Narin bulundu mu? Kayıp Narin son dakika! Narin Güran kim öldürdü?
Narin bulundu mu? Son dakika... Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme. 19 gün sonra her şey açığa çıktı. Peki 8 yaşındaki küçük Narin'i kim öldürdü? İşte Narin annesi, amcası ve babası hakkında son durum ve gelişmeler....
Narin bulundu mu? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tam 19 gün önce kaybolan Narin Güran, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Jandarma başta olmak üzere kolluk kuvvetleri titizlikte arama tarama faaliyetlerini gerçekleştirmişti. 19 gün sonra ilk defa Narin olayında flaş bir gelişme yaşandı. Peki Narin bulundu mu, öldü mü? 8 yaşındaki küçük Narin'i kim öldürdü? İşte Narin son dakika son durum gelişmeleri...
NARİN BULUNDU MU?
Evet. 8 yaşındaki Narin Güran, tam 19 gün önce Kuran Kursu'ndan çıktıktan sonra kayboldu. Tam 19 günlük arama faaliyetlerinin sonucunda jandarma küçük Narin'in cansız bedenine ulaştı.
Konuyla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelirken, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı
NARİN GÜRAN ÖLDÜ MÜ?
Evet. Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihininde Kur-an kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin Güran, 19 gün sonra jandarmanın arayışlarında cansız bedeni bulundu.