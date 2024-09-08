Narin nerede bulundu? Ünlü gazeteci tüm gerçeği açıkladı! İşte kayıp Narin'in bulunduğu yer

Narin nerede bulundu mu? Ve Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin olayında, flaş gelişme bugün yaşandı. Jandarma ekipleri arama tarama faaliyetlerinin 19'uncu gününde Narin'in cansız bedenine ulaştı. Peki iyi ama Narin nerede bulundu, kim öldürdü? İşte tüm detaylar:

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