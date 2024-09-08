Narin nerede bulundu? Ünlü gazeteci tüm gerçeği açıkladı! İşte kayıp Narin'in bulunduğu yer
Narin nerede bulundu? Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki küçük Narin'in, jandarma tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in ölümü tüm Türkiye'de derin bir üzüntüye yol açarken Narin nerde bulundu, kaybolan Narin nerede bulundu son dakika gibi araştırmalar yapılıyor. Tüm gerçeği ünlü gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı
Narin nerede bulundu mu? Ve Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin olayında, flaş gelişme bugün yaşandı. Jandarma ekipleri arama tarama faaliyetlerinin 19'uncu gününde Narin'in cansız bedenine ulaştı. Peki iyi ama Narin nerede bulundu, kim öldürdü? İşte tüm detaylar:
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NARİN NEREDE BULUNDU MU?
8 yaşında küçük Narin'in cesedine ulaşıldı. Narin'in nerede bulunduğunu ve önceki ayrıntıyı Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı. Bakın Narin'in ölümündeki akılalmaz detay ve nerede öldüğü sorusunun cevabı neymiş:
LEYLA AYDEMİR OLAYI NEDİR? LEYLA AYDEMİR NASIL ÖLDÜ? (TIKLAYIN)
Çok üzgünüm Narin'den acı haber geldi. 19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 3 km mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu.
LEYLA AYDEMİR OLAYI NEDİR? LEYLA AYDEMİR NASIL ÖLDÜ? (TIKLAYIN)
Melek kızımız Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.
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