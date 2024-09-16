Narin Güran cinayetini böyle manipüle ettiler: Yangın çıktı, elektrikler kesildi
Narin Güran cinayetinde bazı zanlıların, aramalar sürerken köyde yangınlar çıkarıp elektrikleri kesmekten sorumlu tutularak sorgulandıkları ortaya çıktı. Tutuklama gerekçelerinde de zanlıların sürekli yanlış ihbar yaptığı, böylece jandarmanın Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. JASAT tutanağına göre, köylüler yetkilileri manipüle etmek için 6 yöntem kullandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, 25 gün geçmesine rağmen sır perdesi henüz kalkmış değil...
Bunda, köydeki bazı kişilerin manipülatif bilgiler vererek güvenlik birimlerini yanıltmaya çalışmasının etkili olduğu belirtiliyor.
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Köylüler neyi gizliyor?
Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'i ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimalini de giderek artırıyor.
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Aracında Narin'in DNA'sı bulunduğu için tutuklanan amca Salim Güran, çelişkili ifadelerine rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi.
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Cinayete ilişkin tek itiraf, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in cesedini amca Güran'dan alıp dereye attığı yönündeki ifadeden oluşuyor.
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