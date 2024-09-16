Narin Güran cinayetini böyle manipüle ettiler: Yangın çıktı, elektrikler kesildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, 25 gün geçmesine rağmen sır perdesi henüz kalkmış değil...

Bunda, köydeki bazı kişilerin manipülatif bilgiler vererek güvenlik birimlerini yanıltmaya çalışmasının etkili olduğu belirtiliyor.

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