Prof. Dr. Ahmet Ercan, '2 büyük deprem bekliyoruz' dedi ve tehlikeli ilçeleri tek tek açıkladı!

İstanbul’da depremden en çok etkilenecek ilçeler

Fatih Suriçi, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli'nin bazı kesimleri... Avcılar'da özellikle kötü güçlendirilen yerler. Sefaköy ve Güneşli, Bahçelievler... Beylikdüzü'nün bazı kesimleri. Kumburgaz, Büyükçekmece. En çok etkilenecek yerler bunlar.