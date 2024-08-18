Prof. Dr. Ahmet Ercan, '2 büyük deprem bekliyoruz' dedi ve tehlikeli ilçeleri tek tek açıkladı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. İstanbul'daki deprem riskine ilişkin güvenli ve tehlikeli ilçeleri detaylı bir şekilde anlatan Prof. Dr. Ercan, iki büyük depremin yaşanmasını beklediğini ve bu depremlerin 6,7 ile 7,2 büyüklüğünde olabileceğini vurguladı.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'un riskli ve güvenli ilçelerini tek tek açıkladı. Prof. Dr. Ercan, Marmara'da iki deprem beklediğini söyleyerek depremlerin kaç saniye süreceğine ilişkin tahminini paylaştı.
Ahmet Ercan, olası bir depremin büyüklüğü çok yüksek olmasa da, 17 Ağustos depreminin etkisinden daha fazla sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
İstanbul’da depremden en çok etkilenecek ilçeler
Fatih Suriçi, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli'nin bazı kesimleri... Avcılar'da özellikle kötü güçlendirilen yerler. Sefaköy ve Güneşli, Bahçelievler... Beylikdüzü'nün bazı kesimleri. Kumburgaz, Büyükçekmece. En çok etkilenecek yerler bunlar.
Boğaz kıyısında eski yatakların olduğu Ihlamurdere, Ortaköy'de Dereboyu, Kuruçeşme yamaçları bunun yanı sıra Üsküdar'ın bazı semtleri... Fenerbahçe'nin bulunduğu Kurbağalıdere çevresi… Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimleri, Tuzla, Adalar'da bazı kesimler. Özellikle kentselleşmenin olduğu kumsal kesimleri.