Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara depremi uyarısı: En riskli ve en güvenli ilçeleri açıkladı

İstanbul'da kişi ve yapı yoğunluğunun fazla olmasına vurgu yapan Ercan, olası depremin çok büyük olmasa bile etkisinin 17 Ağustos'tan fazla olabileceğini söyledi. Ercan'a göre bu senaryoda korkutucu olan burada yaşayan kişi sayısı ve binaların yapısı...

AYAĞINA GİYMEYEN KALMAMIŞTI : BÜYÜK AYAKKABI ÜRETİCİSİ İFLAS VERMİŞTİ. SAHİBİ YENİ İŞİYLE ŞAŞIRTTI (TIKLA ÖĞREN)