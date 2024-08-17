Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara depremi uyarısı: En riskli ve en güvenli ilçeleri açıkladı
17 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gündem yine beklenen büyük Marmara depremi. Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depreminde en riskli ve en güvenli bulduğu ilçeleri açıkladı. Olası depremin kaç saniye süreceğini de belirten Ercan, depremin çok büyük olmasa bile etkisinin 17 Ağustos'tan fazla olabileceğini söyledi.
17 Ağustos depremi 16 milyon insanı etkiledi, 17 binden fazla can kaybına neden oldu. Bu acı günün yıl dönümünde gündemden düşmeyen ve beklenen Marmara depremi ile ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yeni uyarılar geldi.
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DEPREM PROFESÖRÜ ERCAN İKİ DEPREM BEKLİYOR
Ercan, Mynet'e yaptığı açıklamada İstanbul'un en riskli ilçelerini ve güvenli bölgelerini sıraladı. İki deprem beklediğini belirten Ercan, birinci sırada Küçükçekmece'yi işaret ederken ikinci deprem için Tekirdağ'a dikkat çekti.
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İstanbul'da kişi ve yapı yoğunluğunun fazla olmasına vurgu yapan Ercan, olası depremin çok büyük olmasa bile etkisinin 17 Ağustos'tan fazla olabileceğini söyledi. Ercan'a göre bu senaryoda korkutucu olan burada yaşayan kişi sayısı ve binaların yapısı...
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RİSK AVRUPA YAKASINDA DAHA FAZLA
Ercan, Avrupa Yakası'nın zarar görme riskini yüzde 65 olarak açıklarken, Anadolu'nun zarar görme riskinin yüzde 35 olduğunu belirtti. "Bunun başlıca nedenleri deprem odağı Avrupa Yakası'nın önünde olacak. Yani şehrin en yoğun yapılaşmasının kilometrekare başına 3500-4500 kişinin bulunduğu Küçükçekmece civarında olacak" diyen Ahmet Ercan, "Avrupa'daki yapılar göreceli olarak daha eski, nitelikleri düşük, yönetmelikleri sağlamıyor" dedi.
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