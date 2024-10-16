Prof. Dr. Tüysüz en riskli bölgeyi açıkladı ve uyardı: '7 şiddetinde deprem üretebilir'
Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından bölge vatandaşları yoğun telaş yaşadı... Yaşanan sarsıntının ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüysüz, "Özellikle 6 şubat depremlerinden sonra bu tür depremler olağan..." dedi ve riskli gördüğü bölgeyi açıkladı...
Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar bizlere uluşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi.