Japon deprem uzmanı uyardı! Türkiye-İran sınırındaki diri fay diğer fayları tetikler mi?
Türkiye-İran sınır hattında keşfedilen yeni fay hattı hakkında konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Van'a dikkat çekti. Moriwaki, Türkiye-İran sınır hattında keşfedilen yeni fay hattının diğer fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceği ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
2020 yılında İran-Türkiye sınır hattında 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanılan deprem sonrası deprem akademisyenleri bölgede kapsamlı bir çalışma başlattı. Uzman kontrolünde Türkiye-İran sınırındaki diri fay hattı kazılmaya başlandı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
TÜRKİYE'DEKİ DİĞER FAY HATLARINI TETİKLER Mİ?
Başkale fay hattının büyük kısmı İran tarafında kalsa da Türk deprem uzmanları bölgede kapsamlı bir çalışma başlatarak Türkiye sınırından geçen bölgenin etkilerinin neler olacağını not alacak. Özellikle Türkiye'deki diğer fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceği merak ediliyor.
Bölgede görev yapan uzmanlar, daha önce kaç şiddetinde depremler meydana geldi? Fay hattı ne kadar eski? sorularının yanıtlarını arıyor.
Fayın yeniden olası bir deprem ortaya çıkarma riski hesaplanacak. İş makineleri ile kazılan fay hattı için bölgeye giden uzmanlar bu bilgilerle ilgili bir arşivin olmadığını vurguladı.
TÜRKİYE'DE ARTAN DEPREM SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ
Diri fay hattı olarak kayıtlara geçen Başkale fay hattında 4 metre çukurlar kazıldı. Bu çukurlarda eski depremlere rastlandı. Japon deprem uzmanı Moriwaki, son yıllarda Türkiye'de artan deprem sayılarına dikkat çekti.