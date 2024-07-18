Japon deprem uzmanı uyardı! Türkiye-İran sınırındaki diri fay diğer fayları tetikler mi?

Bölgede görev yapan uzmanlar, daha önce kaç şiddetinde depremler meydana geldi? Fay hattı ne kadar eski? sorularının yanıtlarını arıyor.

Fayın yeniden olası bir deprem ortaya çıkarma riski hesaplanacak. İş makineleri ile kazılan fay hattı için bölgeye giden uzmanlar bu bilgilerle ilgili bir arşivin olmadığını vurguladı.

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