Yoshinori Moriwaki de uyardı ; Hesaba katmadığımız bu illerde şiddetli deprem bekleniyor

‘BU FAY HATTINDA KIRILMA İHTİMALİ VAR’

karar.com’da yer alan habere göre Moriwaki Adana’dan Kıbrıs’a uzanan fay hattı için şöyle konuştu:

“Elazığ'dan sonra Kahramanmaraş ve Hatay'da depremler oldu. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın batı kolu olarak Adana'dan Kıbrıs’a doğru giden bir fay hattı var. Bu fay hattının yakında kırılma ihtimali olduğunu düşünüyorum.”