Yoshinori Moriwaki de uyardı ; Hesaba katmadığımız bu illerde şiddetli deprem bekleniyor
Japon deprembilimci Yoshinori Moriwaki, herkes İstanbul’a odaklanmışken depremin başka bölgeden vuracağını söylüyor
Türkiye’de on milyonlarca vatandaşın Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından odaklandığını bu doğal afete ilişkin uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Bu çerçevede Naci Görür, Ahmet Ercan, Şener Üşümezsoy, Celal Şengör ve Yoshinori Moriwaki gibi önemli isimlerin açıklamalarına özellikle dikkat ediliyor.
ADANA’DAN KIBRIS’A BÜYÜK TEHLİKE
Yoshinori Moriwaki geçtiğimiz günlerde katıldığı bir organizasyonda Türkiye’de beklenen depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asıl depremin İstanbul’da beklenirken diğer bölgelerin unutulduğuna dikkati çeken Moriwaki, Adana’dan Kıbrıs’a uzanan fay hattındaki tehlikeye dikkati çekti.
‘BU FAY HATTINDA KIRILMA İHTİMALİ VAR’
karar.com’da yer alan habere göre Moriwaki Adana’dan Kıbrıs’a uzanan fay hattı için şöyle konuştu:
“Elazığ'dan sonra Kahramanmaraş ve Hatay'da depremler oldu. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın batı kolu olarak Adana'dan Kıbrıs’a doğru giden bir fay hattı var. Bu fay hattının yakında kırılma ihtimali olduğunu düşünüyorum.”
TÜRKİYE’DE TSUNAMİ OLUR MU?
Denizde deprem tehlikesini de hatırlayan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'de tsunami tehlikesi fazla olmasa da denizde deprem olursa tsunami ihtimali ortaya çıkabilir. Japonya'da, Pasifik'te tsunamiler oldukça yaygındır. Türkiye'de böyle bir durum yok ancak yine de dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.