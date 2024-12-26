Ege Denizi’ne hiçbir kıyısı bile yok! Denizli’nin ismi nereden geliyor. Meğer gerçek bambaşkaymış

Selçuklu dönemine ait kayıtlarda şehir, “Ladik” olarak anılırken, ünlü seyyah İbn Battuta Denizli’yi “Tonguzlu” adıyla zikretti. Öte yandan Timur’un zafernamesini yazan Şerafettin Zeydi ise şehrin adını “Tenguzluğ” ya da “Tonguzluğ” şeklinde farklı versiyonlarla aktarır. Bu isimlerin farklılıkları, tarihsel dönemlerdeki dil değişimleri, farklı kültürlerin etkileri ve kayda geçiren kişilerin kullandığı dillerin telaffuz özelliklerinden kaynaklanır. Özellikle Türkçe, Arapça ve Farsça gibi dillerin ses yapılarındaki farklılıklar, bu adların yazım ve söyleniş biçimlerini çeşitlendirmiştir.