Ege Denizi’ne hiçbir kıyısı bile yok! Denizli’nin ismi nereden geliyor. Meğer gerçek bambaşkaymış
Türkiye’nin kültürel açıdan zengin şehirlerinden Denizli, Ege Denizi’ne hiçbir kıyısı olmamasına rağmen çok uzun yıllardır bu ismi değişiyor. Peki Denizli’ye ‘Denizli’ ismini veren şey nedir? İşte yıllardır merak edilen sorunun cevabı.
Türkiye’nin tarihsel ve kültürel açısından zengin şehirlerinden Denizli, Anadolu’nun gözde illerinden biri. Horozuyla’da meşhur olan bu ilimiz, yıllardır Ege Denizi’nde bir kıyısı olmamasına rağmen ‘Denizli’ adını taşıyor. Peki bu şehre bu ismi veren şey nedir?
Aslında Denizli şehri başlangıçta merkezinin tam 6 kilometre kuzeyinde Eskihisar köyü civarında kuruldu. Zira o dönemde insanlar, su kaynakları bol olduğu gerekçesiyle Kaleiçi bölgesine taşınarak bugünkü yerleşim alanına ulaştılar. Türkler, Denizli’yi fethettikten sonra bu stratejik konuma yerleşme kararı aldı.
Selçuklu dönemine ait kayıtlarda şehir, “Ladik” olarak anılırken, ünlü seyyah İbn Battuta Denizli’yi “Tonguzlu” adıyla zikretti. Öte yandan Timur’un zafernamesini yazan Şerafettin Zeydi ise şehrin adını “Tenguzluğ” ya da “Tonguzluğ” şeklinde farklı versiyonlarla aktarır. Bu isimlerin farklılıkları, tarihsel dönemlerdeki dil değişimleri, farklı kültürlerin etkileri ve kayda geçiren kişilerin kullandığı dillerin telaffuz özelliklerinden kaynaklanır. Özellikle Türkçe, Arapça ve Farsça gibi dillerin ses yapılarındaki farklılıklar, bu adların yazım ve söyleniş biçimlerini çeşitlendirmiştir.