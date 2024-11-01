250.000 TL’ye alınabilecek masrafsız 3 model ; Tofaş ve Broadway listede yok.
Düşük bütçeli olan ve masrafsız otomobil arayanlar için işin ustasından 3 cep dostu model
Araba günümüzde gittikçe ihtiyaç olmaya başladı. Üstelik havaların soğumasıyla bir yerden başka bir yere giderken özellikle çocuklu aileler için büyük bir ihtiyaç. Bunun için de vatandaşlar otomobil ihtiyaçlarını çok da ertelemeden gidermek istiyor.
Fakat yüksek fiyatlar nedeniyle kimse yerinden kımıldayamaz hale geldi. Özellikle fiyatları 300.000 TL gibi rakamları bulan Tofaş Şahin ya da Renault Broadway gibi otomobiller durumu daha da sıkıcı hale getirdi.
Tam da bu noktada vatandaşların adeta sesini duymuş gibi bir liste hazırlayan @Pufiduf, 250.000 liralık Şahin ve Broadway'in olmadığı 3 markalık bir liste hazırladı.