250.000 TL’ye alınabilecek masrafsız 3 model ; Tofaş ve Broadway listede yok.

Araba günümüzde gittikçe ihtiyaç olmaya başladı. Üstelik havaların soğumasıyla bir yerden başka bir yere giderken özellikle çocuklu aileler için büyük bir ihtiyaç. Bunun için de vatandaşlar otomobil ihtiyaçlarını çok da ertelemeden gidermek istiyor.