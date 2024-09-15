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  4. 32 yıllık tamirci açıkladı : En çok sanayiye giren 3 otomobil markası

32 yıllık tamirci açıkladı : En çok sanayiye giren 3 otomobil markası

Diyarbakır Bağlar’da 32 yıldır sanayi ustası olarak çalışan Arap usta en çok ve en az sanayiye giren otomobil markalarını açıkladı.

32 yıllık tamirci açıkladı : En çok sanayiye giren 3 otomobil markası - Sayfa 1

Yıllardır sanayi ustası olarak çalışan Arap usta Diyarbakır’daki tamirhanesinde merak edilen soruları yanıtladı. Ekonomik fiyatlı ve masrafsız araç satın almak isteyenlerin merakını gideren Arap ustaya göre uzak durulması gereken bazı markalar var.

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32 yıllık tamirci açıkladı : En çok sanayiye giren 3 otomobil markası - Sayfa 2

UZAK DURULMASI GEREKEN 3 MARKA

Arap usta sanayiden çıkmayan ve sanayi ustalarının en sevdiği 3 modeli açıkladı:

1- VOLKSWAGEN

2- RENAULT

3- OPEL

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32 yıllık tamirci açıkladı : En çok sanayiye giren 3 otomobil markası - Sayfa 3

SANAYİ YÜZÜ GÖRMEYEN OTOMOBİL MARKALARI

1- TOYOTA

2- HONDA

3- MAZDA

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32 yıllık tamirci açıkladı : En çok sanayiye giren 3 otomobil markası - Sayfa 4

Arap usta 32 yıllık tecrübesine dayanarak en az masraf çıkaran ve sanayiden çıkmayan otomobil markalarını sıralarken bir de tamiri en basit markayı da açıkladı.

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