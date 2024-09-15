32 yıllık tamirci açıkladı : En çok sanayiye giren 3 otomobil markası
Diyarbakır Bağlar’da 32 yıldır sanayi ustası olarak çalışan Arap usta en çok ve en az sanayiye giren otomobil markalarını açıkladı.
Yıllardır sanayi ustası olarak çalışan Arap usta Diyarbakır’daki tamirhanesinde merak edilen soruları yanıtladı. Ekonomik fiyatlı ve masrafsız araç satın almak isteyenlerin merakını gideren Arap ustaya göre uzak durulması gereken bazı markalar var.
UZAK DURULMASI GEREKEN 3 MARKA
Arap usta sanayiden çıkmayan ve sanayi ustalarının en sevdiği 3 modeli açıkladı:
1- VOLKSWAGEN
2- RENAULT
3- OPEL
SANAYİ YÜZÜ GÖRMEYEN OTOMOBİL MARKALARI
1- TOYOTA
2- HONDA
3- MAZDA
Arap usta 32 yıllık tecrübesine dayanarak en az masraf çıkaran ve sanayiden çıkmayan otomobil markalarını sıralarken bir de tamiri en basit markayı da açıkladı.