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  4. Chery, yeni SUV modeliyle tozu dumana katacak! 15 bin dolarlık canavar geliyor!

Chery, yeni SUV modeliyle tozu dumana katacak! 15 bin dolarlık canavar geliyor!

Otomobil pazarının en hızlı büyüyen üreticilerinden Chery, SUV segmentte pazarı karıştıracak SUV modelini getiriyor. 15 bin dolarlık canavar için ilk bilgiler geldi.

Chery, yeni SUV modeliyle tozu dumana katacak! 15 bin dolarlık canavar geliyor! - Sayfa 1

Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından Chery, piyasadaki otomobilleri ile pazarı karıştırdı. Fiyat-performans ürünleriyle dikkat çeken Çinli dev, bu kez SUV pazarında tozu dumana katacak bir model üzerine çalışıyor. 

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Chery, yeni SUV modeliyle tozu dumana katacak! 15 bin dolarlık canavar geliyor! - Sayfa 2

Chery'nin Smartmi (Xiaomi ekosisteminden bir firma) ile ortak projesi İCAR V23, giriş seviyesi modelde sunduğu özelliklerle segmentindeki rakiplerini geride bırakıyor:

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Chery, yeni SUV modeliyle tozu dumana katacak! 15 bin dolarlık canavar geliyor! - Sayfa 3

• 135 HP gücünde arkadan itişli motor

• 59,93 kWh kapasiteli LFP batarya

• 401 km menzil

Bu özelliklerle hem şehiriçi hem de uzun yol kullanımı için ideal bir seçenek de sunuyor.

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Chery, yeni SUV modeliyle tozu dumana katacak! 15 bin dolarlık canavar geliyor! - Sayfa 4

ÜST VERSİYONLA TAM DENEYİM


Öte yandan aracın bir de üst versiyonu olacak. 


• 81,76 kWh NMC batarya ile 502 km menzil

• 155 kW (211 HP) gücünde çift motorlu dört çeker sürüş sistemi

• Daha güçlü performans ve daha geniş bir kullanım alanı.

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