Chery, yeni SUV modeliyle tozu dumana katacak! 15 bin dolarlık canavar geliyor!
Otomobil pazarının en hızlı büyüyen üreticilerinden Chery, SUV segmentte pazarı karıştıracak SUV modelini getiriyor. 15 bin dolarlık canavar için ilk bilgiler geldi.
Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından Chery, piyasadaki otomobilleri ile pazarı karıştırdı. Fiyat-performans ürünleriyle dikkat çeken Çinli dev, bu kez SUV pazarında tozu dumana katacak bir model üzerine çalışıyor.
Chery'nin Smartmi (Xiaomi ekosisteminden bir firma) ile ortak projesi İCAR V23, giriş seviyesi modelde sunduğu özelliklerle segmentindeki rakiplerini geride bırakıyor:
• 135 HP gücünde arkadan itişli motor
• 59,93 kWh kapasiteli LFP batarya
• 401 km menzil
Bu özelliklerle hem şehiriçi hem de uzun yol kullanımı için ideal bir seçenek de sunuyor.