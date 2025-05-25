Dünyanın en sorunsuz dizel motorları * 38 yıllık sanayi ustası tek tek saydı.
İstanbul’da sanayi sitesinde motor/mekanik dükkanı olan 38 yıllık tecrübeye sahip Cevdet usta sorunsuz dizel motorları sıraladı.
Sorunsuzluğuyla nam yapmış olan dizel motorlar araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde. Vatandaşlar sorunsuz dizel motorlu araç satın alarak ağız tadıyla binmek istiyor.
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İstanbul Sancaktepe’de 38 yıldır işlettiği motor/mekanik dükkanındaki tecrübesine dayanan Cevdet usta sorunsuz dizel otomobilleri sıraladı.
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