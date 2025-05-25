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  4. Dünyanın en sorunsuz dizel motorları * 38 yıllık sanayi ustası tek tek saydı.

Dünyanın en sorunsuz dizel motorları * 38 yıllık sanayi ustası tek tek saydı.

İstanbul’da sanayi sitesinde motor/mekanik dükkanı olan 38 yıllık tecrübeye sahip Cevdet usta sorunsuz dizel motorları sıraladı.

Dünyanın en sorunsuz dizel motorları * 38 yıllık sanayi ustası tek tek saydı. - Sayfa 1

Sorunsuzluğuyla nam yapmış olan dizel motorlar araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde. Vatandaşlar sorunsuz dizel motorlu araç satın alarak ağız tadıyla binmek istiyor.

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Dünyanın en sorunsuz dizel motorları * 38 yıllık sanayi ustası tek tek saydı. - Sayfa 2

İstanbul Sancaktepe’de 38 yıldır işlettiği motor/mekanik dükkanındaki tecrübesine dayanan Cevdet usta sorunsuz dizel otomobilleri sıraladı.

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Dünyanın en sorunsuz dizel motorları * 38 yıllık sanayi ustası tek tek saydı. - Sayfa 3

SORUNSUZLUK ABİDESİ 7 DİZEL MOTOR

Cevdet ustanın ekonomim.com için yaptığı liste şöyle:

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Dünyanın en sorunsuz dizel motorları * 38 yıllık sanayi ustası tek tek saydı. - Sayfa 4

TOYOTA 1.4 D4D

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