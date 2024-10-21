Hepsi o modele yöneldi: Patronların yeni gözdesi oldu! İşte Türkiye'nin en zenginlerinin araçları

Gazete Oksijen'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, son dönemin en popüler otomobili Japon Lexus’un geçen sene sonunda satışa sunduğu lüks minivan modeli LM oldu. Sınırlı sayıda geldiği için patronların adeta alabilmek için yarış halinde olduğu bu aracın iş dünyasındaki popülaritesi her geçen gün artıyor.

Peki, iş insanları başka hangi araçları tercih ediyor?