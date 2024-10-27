Koç, Sabancı, Ülker... Onların yanında bir hiçtiler! Türkiye'nin en zengin ailesi böyle iflas etti
Çok hızlı yaşadılar, çok hızlı büyüdüler, tüm dünyanın gündemi oldular, uzakta öldüler. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Türkiye'nin en zenginleri İPAR ailesi olarak bilinmekteydi. Sayısız köşk, İstanbul'un en değerli arsaları ve milyonlarca dolarlık şirketler... Hepsi bu ailenin elinde bulunuyordu. Fakat her şeyleri bir anda yok olup gitti...
YouTube üzerinde yeni yayın yapmaya başlayan 'Efsane İşler' isimli kanal, İPAR ailesinin geçmişten günümüze kadar olan yolculuğunu ve şirketin nereden nereye geldiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İşte İPAR imparatorluğunun kuruluşu, büyümesi ve çöküşü...
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Onlarca yıldır Türkiye'nin en varlıklı toplulukları denildiğinde akıllara ilk gelen cevap Koç ailesi ve Sabancı ailesi olmakta. Ancak Cumhuriyetin erken döneminde bu soruya tereddütsüz verilebilecek tek yanıt, İpar ailesi olmaktaydı. Günümüzde çok az insanın bildiği bu aileyi felakete götüren süreç ise 1960 darbesi ile başladı.
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ŞEKER KRALI LAKABI ONA ÇOK YAKIŞTI
1886 yılında Mudanya'da dünyaya gelen Mehmet Hayri Bey, Kurtuluş Savaşı'na katılmasının ardından Cumhuriyetin ilanı ile birlikte askerlikten emekli oldu ve ticarete atıldı. Temelleri 1925 yılında atılan Alpullu Şeker Fabrikası'nın 3 kurucusundan biri olan Mehmet Hayri Bey, buradan elde ettiği servetle kısa sürede 'şeker kralı' lakabıyla anılmaya başladı.
HAVALI GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN BÜYÜLÜYOR ; BU HESABI YAPMAYANLAR DUYUNCA ALMAKTAN VAZGEÇİYOR (TIKLA GÖR)
1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile birlikte İpar soyadını alan ünlü iş insanı, kendisini rüya gibi bir zenginliğe ve dramatik bir ölüme götürecek yolculuğa bu yıllarda adım attı. Dönemin en hızlı değerlenen arazilerinden Bebek'te 80 dönümlük İpar Korusu'nun sahibi olan aile, ayrıca Cemil Topuzlu Köşkü, Teşvikiye'deki Park Apartmanı, Galatasaray'daki Mısır Apartmanı ve sayısız gayrimenkulün de tapusunu elinde bulundurmaktaydı.
HAVALI GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN BÜYÜLÜYOR ; BU HESABI YAPMAYANLAR DUYUNCA ALMAKTAN VAZGEÇİYOR (TIKLA GÖR)