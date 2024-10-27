Koç, Sabancı, Ülker... Onların yanında bir hiçtiler! Türkiye'nin en zengin ailesi böyle iflas etti

1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile birlikte İpar soyadını alan ünlü iş insanı, kendisini rüya gibi bir zenginliğe ve dramatik bir ölüme götürecek yolculuğa bu yıllarda adım attı. Dönemin en hızlı değerlenen arazilerinden Bebek'te 80 dönümlük İpar Korusu'nun sahibi olan aile, ayrıca Cemil Topuzlu Köşkü, Teşvikiye'deki Park Apartmanı, Galatasaray'daki Mısır Apartmanı ve sayısız gayrimenkulün de tapusunu elinde bulundurmaktaydı.

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