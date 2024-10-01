SUV'lar yine rakipsiz! Türkiye'de en çok satılan 10 SUV marka ve modeli belli oldu

Yenisafak.com sitesinde paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılında dünya genelinde SUV segmenti, toplam otomobil satışlarının %45'ini oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye’de toplam 335.895 adet SUV araç satıldı. Bu da toplam otomobil satışlarının %55'ine ulaştı. SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 159.181 adet satış ile Sedan, yüzde 17,1 pay ve 103.604 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. İşte rakamlarla Türkiye'de en çok satışı yapılan 10 SUV modeli: