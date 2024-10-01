SUV'lar yine rakipsiz! Türkiye'de en çok satılan 10 SUV marka ve modeli belli oldu
Geniş ailelerin tercihi SUV modeller yine piyasaya hakim oldu. Türkiye'de en çok satılan 10 SUV marka ve modeli tek tek açıklandı
SUV, kamyonet özelliğine sahip araçlardır. Son yıllarda Çin başta olmak üzere Asya'dan gelen modellerle Türkiye'de otomobil alım satım işlemlerinde de büyük değişiklikler meydana geldi. Sedan araçların yerini SUV'lar aldı.
Pazardaki payı giderek büyüyen SUV'lar şimdiden damga vururken Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Yenisafak.com sitesinde paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılında dünya genelinde SUV segmenti, toplam otomobil satışlarının %45'ini oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye’de toplam 335.895 adet SUV araç satıldı. Bu da toplam otomobil satışlarının %55'ine ulaştı. SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 159.181 adet satış ile Sedan, yüzde 17,1 pay ve 103.604 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. İşte rakamlarla Türkiye'de en çok satışı yapılan 10 SUV modeli:
10.Nissan Qashqai
Satış Adedi: 9.407
Motor: 1.3 turbo benzinli
Donanım: Panoramik cam tavan, 360 derece kamera
Tasarım: Şık ve modern tasarım
Fiyat Aralığı: 1.100.000 - 1.400.000 TL
Performans: Şehir içi ve uzun yol performansı dengeli