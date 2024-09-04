Toyota Cullinan’a meydan okuyor: Century SUV Range Rover’dan ucuz olacak
Ergonomik otomobil tasarımlarıyla tanınan Toyota, Century SUV ile İngiliz Cullinan’a kafa tutarken Ranger Rover’dan uygun fiyatıyla da göz dolduruyor.
Otomobil piyasası gün geçtikçe kızışıyor. Tarihi satış başarıları ve dayanıklılığıyla yakından tanınan Japon otomobil devi Toyota müthiş bir modelle geri dönüyor.
ABD’de her yıl zirve satış rakamlarına ulaşan Toyota, Century olarak bilinen premium SUV’unu yeniledi. İngiliz otomobil markası Rolls-Royce’un Cullinan modelini andıran Century büyük ilgi gördü.
Türkiye’ye gelme ihtimali de konuşulan Century gümrük vergileri dahil Range Rover’dan daha ucuza satılabilir. Aracın yurt dışı satış fiyatının 200.000 dolar civarında olması bekleniyor.
Toyota Century SUV, tanıtıldığı andan itibaren gerçek bir ayrıcalık haline geldi - geleneksel bir Toyota Century sedanının lüksüyle büyük bir crossoverın gövdesinin beklenmedik bir kombinasyonu. Ancak, Toyota Century crossover'ın sportif özellikler eklenerek daha da ayrıcalıklı hale getirilebileceği ortaya çıktı.