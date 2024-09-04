Toyota Cullinan’a meydan okuyor: Century SUV Range Rover’dan ucuz olacak

Toyota Century SUV, tanıtıldığı andan itibaren gerçek bir ayrıcalık haline geldi - geleneksel bir Toyota Century sedanının lüksüyle büyük bir crossoverın gövdesinin beklenmedik bir kombinasyonu. Ancak, Toyota Century crossover'ın sportif özellikler eklenerek daha da ayrıcalıklı hale getirilebileceği ortaya çıktı.