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Toyota Cullinan’a meydan okuyor: Century SUV Range Rover’dan ucuz olacak

Ergonomik otomobil tasarımlarıyla tanınan Toyota, Century SUV ile İngiliz Cullinan’a kafa tutarken Ranger Rover’dan uygun fiyatıyla da göz dolduruyor.

Toyota Cullinan’a meydan okuyor: Century SUV Range Rover’dan ucuz olacak - Sayfa 1

Otomobil piyasası gün geçtikçe kızışıyor. Tarihi satış başarıları ve dayanıklılığıyla yakından tanınan Japon otomobil devi Toyota müthiş bir modelle geri dönüyor.

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Toyota Cullinan’a meydan okuyor: Century SUV Range Rover’dan ucuz olacak - Sayfa 2

ABD’de her yıl zirve satış rakamlarına ulaşan Toyota, Century olarak bilinen premium SUV’unu yeniledi. İngiliz otomobil markası Rolls-Royce’un Cullinan modelini andıran Century büyük ilgi gördü.

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Toyota Cullinan’a meydan okuyor: Century SUV Range Rover’dan ucuz olacak - Sayfa 3

Türkiye’ye gelme ihtimali de konuşulan Century gümrük vergileri dahil Range Rover’dan daha ucuza satılabilir. Aracın yurt dışı satış fiyatının 200.000 dolar civarında olması bekleniyor.

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Toyota Cullinan’a meydan okuyor: Century SUV Range Rover’dan ucuz olacak - Sayfa 4

Toyota Century SUV, tanıtıldığı andan itibaren gerçek bir ayrıcalık haline geldi - geleneksel bir Toyota Century sedanının lüksüyle büyük bir crossoverın gövdesinin beklenmedik bir kombinasyonu. Ancak, Toyota Century crossover'ın sportif özellikler eklenerek daha da ayrıcalıklı hale getirilebileceği ortaya çıktı.

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