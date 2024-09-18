Toyota gemileri yaktı ; 100.000 TL indirim + dev kredi imkanı geliyor
Japon devi Toyota Eylül ayı kapsamında fiyat listesini duyurdu. Böylece 100.000 TL indirim ve eşsiz kredi imkanı geliyor
Türkiye’de en çok tercih edilen markalardan biri olan Toyota Eylül ayına özel hem kredi hem de fiyat indirimi kampanyası başlattı. Böylece Toyota Corolla, Toyota CHR, Toyota Hilux, Toyota Corolla Hybrid gibi çok sayıda modelde 100.000 liraya yakın indirim ve tamamına kredi uygulanacak.
ARACIN TAMAMINA KREDİ İMKANI
toyota.com.tr sitesinde duyurulan kampanyaya göre tüzel ve şahıs şirketleri için yüzde 100 kredi imkanı sağlanacak. Toyota’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Araç fiyatının %100’üne kadar olan kredi imkânı kampanyası ALJ Finans tarafından sunulmaktadır. Net ödeme planı ALJ Finans tarafından başvuru sırasında, talep edilen kredi miktarı ve müşteri risk durumuna göre belirlenecektir. ALJ Finans, krediyi kullandırıp kullandırmamakta, kampanyayı durdurma veya kampanya şartlarında değişiklik yapmakta tamamen serbesttir. Kredi başvurusu esnasında ALJ Finans’ın güncel fiyatlama koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Kampanya 30/09/2024 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır ve katılan bayilerde geçerlidir. ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş. dilediği zaman kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkına sahiptir.”
TOYOTA COROLLA 2024 EYLÜL FİYAT LİSTESİ
(Model-Fiyat-Kampanyalı fiyat)
Corolla
1.5 Vision Multidrive S 1.523.000 TL 1.433.000 TL
1.5 Dream Multidrive S 1.583.500 TL 1.518.500 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.672.000 TL 1.607.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.781.000 TL 1.716.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.900.000 TL 1.835.000 TL