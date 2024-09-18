Toyota gemileri yaktı ; 100.000 TL indirim + dev kredi imkanı geliyor

“Araç fiyatının %100’üne kadar olan kredi imkânı kampanyası ALJ Finans tarafından sunulmaktadır. Net ödeme planı ALJ Finans tarafından başvuru sırasında, talep edilen kredi miktarı ve müşteri risk durumuna göre belirlenecektir. ALJ Finans, krediyi kullandırıp kullandırmamakta, kampanyayı durdurma veya kampanya şartlarında değişiklik yapmakta tamamen serbesttir. Kredi başvurusu esnasında ALJ Finans’ın güncel fiyatlama koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Kampanya 30/09/2024 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır ve katılan bayilerde geçerlidir. ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş. dilediği zaman kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkına sahiptir.”