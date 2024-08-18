Türkiye'de en ucuz SUV modelleri belli oldu! Daha uygunu yok

Ağustos ayının kampanyalarla birlikte yılın ilk yedi ayında gerçekleşen otomobil satışlarının yüzde 87'sini, B ve C segmenti olarak bilinen orta sınıf araçlar oluşturdu. Gövde tipi açısından en çok tercih edilen araçlar, yaklaşık 300 bin adet satış ve yüzde 55,3 payla SUV modelleri oldu. SUV'leri yüzde 26'lık payla sedanlar, yüzde 17'lik payla ise hatchback otomobiller izledi.