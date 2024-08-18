Türkiye'de en ucuz SUV modelleri belli oldu! Daha uygunu yok
Türkiye’de satışı yapılan ve toplamda 300 bin adede yaklaşan SUV modelleri, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. En uygun fiyatlı SUV modellerini marka marka SUV meraklıları tarafından araştırılıyor. İşte Türkiye’de satışta olan en ucuz otomatik vitesli SUV araçlar...
Dünya genelinde ve Türkiye'de SUV araçlara büyük bir ilgi gösteriliyor. Bu araçlar, hem konforlu sürüşleri hem de arazideki kolay kullanımlarıyla öne çıkarken, uzun yolculuklarda da sağladığı rahatlıkla dikkat çekiyor.
Ağustos ayının kampanyalarla birlikte yılın ilk yedi ayında gerçekleşen otomobil satışlarının yüzde 87'sini, B ve C segmenti olarak bilinen orta sınıf araçlar oluşturdu. Gövde tipi açısından en çok tercih edilen araçlar, yaklaşık 300 bin adet satış ve yüzde 55,3 payla SUV modelleri oldu. SUV'leri yüzde 26'lık payla sedanlar, yüzde 17'lik payla ise hatchback otomobiller izledi.
Türkiye'de ağustos ayında satışa sunulan markaların kampanyaları açıklandı. İşte 2024 model otomatik vitesli en uygun fiyatlı 10 SUV aracı...
FORD PUMA
Ford’un B sınıfı SUV modeli Puma’nın 125 beygir gücünde, 1 litrelik benzinli motorla donatılmış otomatik vitesli baz versiyonu 1.319.800 TL'den satışa sunuluyor.
Yeni Puma’yı tercih ederseniz, bu modelin fiyatı 1.568.000 TL satış fiyatıyla bayilerde alıcısını bekliyor.