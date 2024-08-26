Türkiye'de satılan elektrikli araçların ‘en’leri belli oldu: İşte listenin tepesindekiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda yüzde 3.904 oranında artarak 32 bin 777 adetten 131 bin 217 adede çıktı. Bu rakama 300 bin adedin üzerindeki hibrit otomobiller de dahil edildiğinde, yollarda elektrik motoru bulunan otomobillerin sayısı 450 bin adetlere ulaştı.