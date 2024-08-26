Türkiye'de satılan elektrikli araçların ‘en’leri belli oldu: İşte listenin tepesindekiler
Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda 4 kat arttı ve 131 bin adedi geçti. Üreticiler tarafından satışa sunulan model sayısı 40’a yaklaşırken Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin ‘en’leri belli oldu. En çok satan otomobil Togg T10X olurken; en yüksek ve en isabetli menzile, en büyük pile sahip ve en ucuz model belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda yüzde 3.904 oranında artarak 32 bin 777 adetten 131 bin 217 adede çıktı. Bu rakama 300 bin adedin üzerindeki hibrit otomobiller de dahil edildiğinde, yollarda elektrik motoru bulunan otomobillerin sayısı 450 bin adetlere ulaştı.
Ağustos 2024 itibarıyla yaklaşık 20 farklı otomotiv üreticisi tarafından satışa çıkarılan yüzde 100 elektrikli otomobil modelinin sayısı ise 40’a yaklaştı.
Hürriyet Gazetesi, Türkiye’deki elektrikli otomobillerin ‘en’lerini çıkardı ve ilk 5 sıralamasına göre listeledi.