Zeytinin tuzu nasıl giderilir? 4 yöntemde zeytin pamuk gibi oluyor, ağızda kekremsi tadı kalmıyor

Öyle ki bazı zeytinler diğer türlerine göre çok daha fazla tuzlu olabilir. Böyle durumlarda en sık başvurulan 'sıcak su' yöntemi de etkisiz kalabilir. Bu nedenle Milliyet.com.tr'de derlenen zeytinin fazla tuzunu almak için kullanılan 3 farklı yöntemi sizlerle paylaşıyoruz: