Zeytinin tuzu nasıl giderilir? 4 yöntemde zeytin pamuk gibi oluyor, ağızda kekremsi tadı kalmıyor
Zeytinin fazla tuzu nasıl giderilir? Şap gibi tuzlu zeytini lokum gibi yapan 'sirkeli su, sıcak su, karbonat ve limon ve patates' yöntemi acılığını da alıyor
Zeytin, sağlık bakımından en yararlı ürünlerin başında gelmektedir. Başta uzman doktor Canan Karatay olmak üzere çoğu uzmanın önerileri arasında zeytin yer almaktadır. Ancak iyi yıkanmadığında fazla tuzu üzerinde tutar ve bu da ağızda acılık ve kekremsi bir tat oluşturur. Böyle durumlarda zeytinin kendi tadını koruyarak fazla tuzunu almak ustalık ve maharet gerektirir.
Öyle ki bazı zeytinler diğer türlerine göre çok daha fazla tuzlu olabilir. Böyle durumlarda en sık başvurulan 'sıcak su' yöntemi de etkisiz kalabilir. Bu nedenle Milliyet.com.tr'de derlenen zeytinin fazla tuzunu almak için kullanılan 3 farklı yöntemi sizlerle paylaşıyoruz:
SİRKELİ SU
Zeytinleri sirkeli suda bekleterek aşırı tuzlu zeytinlerin tuzunu azaltabilirsiniz. Çok tuzlu zeytin, sağlık açısından da sizi kötü etkileyebilir. Bunun için yapmanız gereken şey zeytinleri bir kabın içine döküp üzerini geçecek kadar su eklemek. Yarım bardak elma sirkesi ekleyerek 1-2 hafta boyunca bekletin.
SICAK SU
Bu yöntemi kullanarak zeytinlerin tuzunu daha hızlı bir şekilde giderebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey, kaynar su kullanmamak. Bu yöntemde tuzlu zeytinleri 3-4 dakika süreyle sıcak suda bekletin.