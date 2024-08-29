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  4. Uzmanlar seçti: En iyi 15 hibrit otomobil belli oldu! İlk iki sıra dikkat çekti

Uzmanlar seçti: En iyi 15 hibrit otomobil belli oldu! İlk iki sıra dikkat çekti

Son dönemde elektrikli araç satışlarını geride bırakan hibrit otomobiller, kullanıcıların yeni gözdesi oldu. ABD merkezli iSeeCars, 2024'ün en iyi 15 hibrit otomobilini belirledi.

Uzmanlar seçti: En iyi 15 hibrit otomobil belli oldu! İlk iki sıra dikkat çekti - Sayfa 1

Elektrikli araçların şarj istasyonları eksikliği ve menzil kaygıları nedeniyle otomobil kullanıcıları, hem elektrikli hem de akaryakıtla çalışan hibrit araçlara yöneliyor. 

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Uzmanlar seçti: En iyi 15 hibrit otomobil belli oldu! İlk iki sıra dikkat çekti - Sayfa 2

Hibrit otomobiller aracı hareket ettirmek için benzinli veya dizel motor ve elektrik motoruyla birlikte çalışır. Bu, aracın daha az benzin yakmasını sağlayarak sadece yakıt kullanan geleneksel motorlara kıyasla daha iyi yakıt verimliliği sağlıyor.

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Uzmanlar seçti: En iyi 15 hibrit otomobil belli oldu! İlk iki sıra dikkat çekti - Sayfa 3

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, bataryalı elektrikli ve şarjlı hibrit araç satışları yıllık bazda azalma gösterirken, hibrit-elektrikli araç satışları büyük bir artış yaşadı. 

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Uzmanlar seçti: En iyi 15 hibrit otomobil belli oldu! İlk iki sıra dikkat çekti - Sayfa 4

 iSeeCars oto şirketi yaptığı çalışma ile 2024 yılının en iyi hibrit belirledi. Zirvedeki ilk iki sırayı Japon markası aldı.

İşte 2024'ün en iyi 15 hibrit otomobilin listesi...

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