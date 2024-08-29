Uzmanlar seçti: En iyi 15 hibrit otomobil belli oldu! İlk iki sıra dikkat çekti
Son dönemde elektrikli araç satışlarını geride bırakan hibrit otomobiller, kullanıcıların yeni gözdesi oldu. ABD merkezli iSeeCars, 2024'ün en iyi 15 hibrit otomobilini belirledi.
Elektrikli araçların şarj istasyonları eksikliği ve menzil kaygıları nedeniyle otomobil kullanıcıları, hem elektrikli hem de akaryakıtla çalışan hibrit araçlara yöneliyor.
Hibrit otomobiller aracı hareket ettirmek için benzinli veya dizel motor ve elektrik motoruyla birlikte çalışır. Bu, aracın daha az benzin yakmasını sağlayarak sadece yakıt kullanan geleneksel motorlara kıyasla daha iyi yakıt verimliliği sağlıyor.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, bataryalı elektrikli ve şarjlı hibrit araç satışları yıllık bazda azalma gösterirken, hibrit-elektrikli araç satışları büyük bir artış yaşadı.
iSeeCars oto şirketi yaptığı çalışma ile 2024 yılının en iyi hibrit belirledi. Zirvedeki ilk iki sırayı Japon markası aldı.
İşte 2024'ün en iyi 15 hibrit otomobilin listesi...