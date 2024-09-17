Ve 2024 yılının en iyi hatchback modelleri açıklandı: Otomobil tutkunları bile ilk 10'a şaşırdı
Hatchback arabalar, Türkiye başta olmak üzere çoğu ülkede yaygınlık kazanıyor. Yine zirvenin el değiştirmediği listede en iyi 10 hatchback otomobil açıklandı
Araç sahipleri son yıllarda hatchback otomobilleri tercih ediyor. Giderek trafikteki araç sayısının çoğalması, park yeri bulmanın zorlaşması hatchback modellerin tercih edilmesindeki ilk sebep olarak dikkat çekiyor.
Ancak tüm bunların yanı sıra otomobilinde sportif bir görünüm, yakıt tasarrufu, geniş bagaj hacmi ve küçük kompakt olmaları da hatchback otomobillerin avantajları arasında yer alıyor. Bu özellikleri sayesinde hatchback modeller şehir içerisinde daha rahat hareket edebiliyor.
İşte Duvar Gazetesi, ABD merkezli araba platformu Cars.usnews'un 2024 verilerine göre en iyi hatchback otomobillerini açıkladı. Yapılan araştırmada yakıt, performans, güvenlik gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. İşte 2024 yılının en iyi hatchback otomobilleri:
10 - Nissan Leaf