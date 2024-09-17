Ve 2024 yılının en iyi hatchback modelleri açıklandı: Otomobil tutkunları bile ilk 10'a şaşırdı

Ancak tüm bunların yanı sıra otomobilinde sportif bir görünüm, yakıt tasarrufu, geniş bagaj hacmi ve küçük kompakt olmaları da hatchback otomobillerin avantajları arasında yer alıyor. Bu özellikleri sayesinde hatchback modeller şehir içerisinde daha rahat hareket edebiliyor.