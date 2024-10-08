Yılın aile otomobilleri seçildi! İşte çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 17 araba
Dünyadaki önde gelen araç kiralama şirketlerini buluşturan Yolcu360, birçok kriteri göz önünde bulundurarak 2024 senesinin en iyi aile otomobillerini belirledi.
Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenler genellikle yakıt tasarrufu, iç hacim, sürüş konforu ve teknolojik alt yapı gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. İşte Yolcu360 platformu da tüm bu kriterlere göre yüzlerce aracı inceledi ve 2024 yılının en iyi aile otomobillerini tespit etti.
33 YILLIK POMPACI TAVSİYE ETTİ ; BENZİNLİĞİN YOLUNU UNUTTURAN 12 OTOMOBİL (TIKLA GÖR)
Geniş aileler için araba artık lüks değil ihtiyaç. Ancak onlar için de her araba uygun değil. Piyasada çok fazla çeşit olması da kafa karıştırıyor. Rahatlık, sürüş konforu, yakıt tasarrufu, güç gibi unsurlar bu noktada devreye giriyor. İşte kalabalık yolculukları en rahat şekilde yapabilmeniz için seçilen yılın en iyi 17 aile otomobili:
33 YILLIK POMPACI TAVSİYE ETTİ ; BENZİNLİĞİN YOLUNU UNUTTURAN 12 OTOMOBİL (TIKLA GÖR)
17 Ford Grand C-Max
33 YILLIK POMPACI TAVSİYE ETTİ ; BENZİNLİĞİN YOLUNU UNUTTURAN 12 OTOMOBİL (TIKLA GÖR)
16 Skoda Octavia
33 YILLIK POMPACI TAVSİYE ETTİ ; BENZİNLİĞİN YOLUNU UNUTTURAN 12 OTOMOBİL (TIKLA GÖR)