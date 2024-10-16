2024’te satın almanız gereken en iyi Samsung telefonlar: Teknoloji uzmanlarından öneriler
2024’te yeni bir Samsung telefon almak istiyorsanız bu listeye mutlaka bakın. İşte her bir detayı ile tüm ihtiyaçları karşılayan Samsung Galaxy telefonlar…
Türkiye’de en çok satan markalardan Samsung, hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı modelleriyle her bütçeye uygun cihaz satıyor. Son yıllarda katlanabilir ekranlı telefon pazarına da giren Samsung, Galaxy Z ve Galaxy Flip modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Peki 2024’te hangi Samsung telefon satın alınmalı? İşte özelliklerine göre satın alınacak hem bütçe dostu hem de amiral gemisi Samsung telefonlar!
1- GALAXY S24 ULTRA
Şu anda akıllı telefon pazarında bulunan en güçlü hatta iyi Samsung telefon Galaxy S24 Ultra’dır. Samsung'un amiral gemisi modeli üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor. Arka tarafındaki 2000 Megapiksel ana kamerasının yanı sıra, Snapdragon 8 Gen 3 gibi özellikler telefonun en iyi özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Galaxy AI özelliklerini tamamı da bu telefonda kullanılabiliyor.
2-GALAXY S24 PLUS
Listenin ikinci sırasında Galaxy S24+ modeline yer verildi. Ultra modelden biraz daha düşük özellik ve fiyata sahip olan bu telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip. Ön tarafında 6,7 inç OLED ekran bulunurken, arka tarafında ise 50+12+10 Megapiksel kamera kurulumu yer alıyor. Pil kapasitesi ise 4.900 mAh.