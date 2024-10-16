2024’te satın almanız gereken en iyi Samsung telefonlar: Teknoloji uzmanlarından öneriler

1- GALAXY S24 ULTRA

Şu anda akıllı telefon pazarında bulunan en güçlü hatta iyi Samsung telefon Galaxy S24 Ultra’dır. Samsung'un amiral gemisi modeli üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor. Arka tarafındaki 2000 Megapiksel ana kamerasının yanı sıra, Snapdragon 8 Gen 3 gibi özellikler telefonun en iyi özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Galaxy AI özelliklerini tamamı da bu telefonda kullanılabiliyor.