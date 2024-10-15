Samsung ‘Ayarlar’ menüsünü kaldırıyor! Artık her şeyi yapay zeka yapacak

Mobil cihazlara yapay zeka teknolojisini ilk getiren isimlerden Samsung, Galaxy AI adını verdiği yapay zeka modelini desteklenen çok sayıda telefon ve tabletine getirdi. One UI 6 güncellemesi kapsamında getirilen bu yenilikler, gelecekte yapılacak güncellemeler ile çok daha gelişmiş olacak.

Kore medyası Etnews’in haberine göre Samsung, telefon ve tabletlerinden ayarlar menüsünü tamamen kaldırmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi bunun yerine her şeyi yapay zeka ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Üstelik firmanın gelecekteki planlarına ilişkin ilk görüntüler de sızdırıldı.

AYARLAR MENÜSÜ TARİH OLACAK

ETNews, teknoloji devinin ayarlar menüsünü kaldırıp, telefon arayüzünün tamamen yapay zeka tarafından yönetilebileceğini paylaştı. Bu da aşina olduğumuz menünün ortadan kalkacağı anlamına geliyor. Dahası, Ayarlar, kullanıcılarla yapılan diyaloglar ve onların cihaz kullanım şeklinde bağlı olarak otomatik olarak yapılandırılabilecek.

Kullanıcılar ayarlar menüsüne girmeden birçok değişiklik yapabilecek. Bildirimleri yönetmek, ekran parlaklığını ayarlamak, ana ekran düzenini belirlemek gibi birçok işlemi Galaxy AI'yi çağırarak gerçekleştirmek mümkün olacak. Üstelik yapay zeka, kullanıcı ihtiyaçlarını otomatik olarak tahmin edecek ve elle ayarlama gereksinimini de büyük ölçüde azaltacak.

Öte yandan Ayarları kademeli olarak değiştirmenin yanında Samsung Galaxy AI, çeşitli alanlarda tamamen yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Başlangıçta, kamera ve klavye girişi üzerinde odaklanacak:

Kamera açısından: AI, fotoğraf kalitesini otomatik olarak iyileştirecek ve çevreye göre gece moduna geçiş gibi işlemleri gerçekleştirecek.

Giriş açısından: AI, kullanıcının yazı stilini öğrenecek, otomatik tahmin fonksiyonunu optimize ederek yazma verimliliğini artıracak.

Şu anda testleri başlayan bu değişikliğin önümüzdeki yıl devreye alınması muhtemel.