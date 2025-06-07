Fiyat savaşı kapıda! Otomobil devi fiyatlarını yüzde 34'e kadar düşürecek

ABD, Çin’e ek gümrük vergisi getirirken Çin, ABD’ye yanıt vermeye hazırlanıyor. Çin’in en büyük otomotiv şirketi BYD, fiyatlarını yüzde 34’e varan oranda düşürmeyi planlıyor. Planın hayata geçmesi durumunda fiyat savaşları başlayacak. Bu durum küresel ücretlerde düşme eğiliminin artması anlamına geliyor.

Pekin'de yakın zamanda yapılan bir toplantıya göre Çinli yetkililer, BYD de dahil olmak üzere büyük elektrikli araç (EV) üreticilerine, sektörün istikrarını tehdit eden agresif fiyat savaşlarını askıya almaları çağrısında bulundu.

Evrensel'den Duygu Ayber Gültekin'in haberine göre Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ile diğer düzenleyici kurumlar, sürdürülemez fiyatlar ve bunların elektrikli araç tedarik zinciri üzerindeki yan etkileriyle ilgili endişeleri ele almak üzere bir toplantı düzenledi ve şirketler arasında durumu kendi kendine düzenlemenin gerekliliğini açıkça ortaya koydu. Bu sayede, sektör genelinde finansal zorluklara yol açan maliyetlerin altında araç satışı veya büyük indirimler gibi uygulamalardan kaçınılmış oldu.

Pekin hükümetinin bu müdahalesi, önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD'nin yakın zamanda fiyatlarını yüzde 34'e kadar düşürmesi ve sektörden ve devlet medyasından eleştiri almasıyla aynı zamana denk geldi.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği, bu tür önlemlerin bir “fiyat savaşı paniği” tetiklediğini, sektörü açıkça bir “kısır döngüye” sürüklediğini ve tedarik zincirinin güvenliğini tehdit ederken şirketlerin kâr marjlarını da sıkıştırdığını ifade etti.