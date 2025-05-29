EFA Bilişim’den Yapay Zeka ve Büyük Veri Atağı: 20. Yıl Hedefleri Açıklandı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli EFA Bilişim, 20 yıllık teknoloji yolculuğunda ulaştığı başarıları 10. Teknoloji Zirvesi'nde kutladı. Şirket, 300’den fazla kuruma sunduğu çözümlerle bölgesel liderliğini pekiştirirken, yapay zeka ve büyük veri alanlarına yatırım yapacağını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta 2004 yılında kurulan ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan hizmet ağıyla büyümesini sürdüren EFA Bilişim, 20’nci kuruluş yıl dönümünü ve 10. Teknoloji Zirvesi’ni Gaziantep’te gerçekleştirdi. Etkinlikte dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin teknolojileri gibi önemli konular masaya yatırıldı.

300’ü Aşkın Kurumsal Müşteri ve Türkiye Genelinde Yaygın Hizmet Ağı

Kurulduğu günden bu yana kurumsal çözümler, bilişim altyapısı, ağ güvenliği, bulut sistemleri ve yazılım geliştirme gibi geniş bir yelpazede hizmet sunan EFA Bilişim, 20 yılda 300’den fazla kurumsal müşteriye ulaştı. Şirket, proaktif ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, firmaların dijital dönüşüm süreçlerine yön veriyor.

Kahramanmaraş merkezli olan EFA Bilişim, Adana, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ gibi illerde açtığı şubelerle hizmet ağını genişleterek, bölgesel bir teknoloji lideri konumuna yükseldi.

Gaziantep’te 10. Teknoloji Zirvesi: Geleceğin Teknolojileri Masaya Yatırıldı

Şirketin sektörel vizyonunu yansıttığı en önemli etkinliklerden biri olan 10. Teknoloji Zirvesi, bu yıl Gaziantep’te yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, İstanbul, Tekirdağ gibi birçok şehirden sektör temsilcileri, bilişim uzmanları ve teknoloji liderleri bir araya geldi.

Zirvede, yapay zeka, büyük veri, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve bulut bilişim gibi gündemin öne çıkan başlıklarında oturumlar düzenlendi. Ayrıca katılımcılar, etkinlik sayesinde Gaziantep ve Şanlıurfa’nın kültürel zenginliklerini de tanıma fırsatı buldu.

Teknoloji Ortaklıklarıyla Güçlü Ekosistem

EFA Bilişim, global teknoloji devleriyle kurduğu stratejik iş birlikleri sayesinde çözüm yelpazesini güçlendiriyor. HPE, Microsoft, Fortinet, Veeam, Acronis, Birsens, Manage Engine, VMware ve Netsim gibi dünya çapındaki teknoloji markalarıyla partnerlik ilişkileri bulunan firma, müşterilerine en güncel ve etkili çözümleri sunuyor.

Bu ortaklıklar sayesinde EFA Bilişim, özelleştirilmiş sistem entegrasyonları, güvenlik altyapıları ve yazılım çözümleri konusunda sektörde fark yaratıyor.

Öne Çıkan Hizmet Alanları ve Yazılım Çözümleri

EFA Bilişim, 20 yıllık deneyimini farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş çözümlerle birleştirerek, geniş bir hizmet portföyü sunuyor:

Bulut Bilişim Sistemleri: Veri gizliliğini ve güvenliğini önceliklendiren, kolay ölçeklenebilir bulut altyapıları.

Ağ ve Güvenlik Çözümleri: Şirketlerin dijital güvenliklerini güçlendiren kapsamlı ağ çözümleri.

Yazılım Geliştirme: Özellikle N4 gibi özel sektör yazılımlarıyla, üretim ve yönetim süreçlerinin dijitalleştirilmesine katkı sunuyor.

Veri Yedekleme ve Kurtarma: Kritik verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve olası kayıplarda hızlı kurtarma işlemlerini sağlayan sistemler.

Mobil Saha Satış Sistemleri: Firmaların saha ekiplerini etkin şekilde yönetmesini sağlayan mobil uygulama çözümleri.

İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel takibi, performans analizi ve işe alım süreçlerini dijitalleştiren sistemler.

Yeni Hedef: Yapay Zeka ve Büyük Veri Projeleri

Zirvede yapılan açıklamalara göre EFA Bilişim, önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli sistemler ve büyük veri analitiği üzerine yeni projeler geliştirmeyi planlıyor. Şirket, bu yeni yatırımlarla hem müşterilerine daha akıllı ve öngörülebilir çözümler sunmayı, hem de teknolojik rekabette çıtayı yukarı taşımayı hedefliyor.

20 Yıllık Başarıyla Geleceğe Emin Adımlarla

Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden, uzman kadrosuyla çözüm odaklı bir hizmet anlayışı sunan EFA Bilişim, 20 yıllık tecrübesiyle sadece Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye genelinde bilişim sektörünün önde gelen aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Güvenilir altyapı hizmetleri, müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımı ve teknolojiye olan yatırımlarıyla EFA Bilişim, dijital geleceği şekillendiren yerli teknoloji firmaları arasında yerini sağlamlaştırıyor.