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Albayrak "Belarus ile Türkiye arasında ekonomik iş birliği gelişiyor"

Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Albayrak, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve diplomatik bağların yerel düzeyde de güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi

Haber Merkezi
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Albayrak "Belarus ile Türkiye arasında ekonomik iş birliği gelişiyor"
Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü münasebetiyle, Belarus Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz Savunma Ataşesi Y Uladzimir Petruchenia’nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı
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Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü münasebetiyle, Belarus Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz ve Savunma Ataşesi Yarbay Uladzimir Petruchenia’nın ev sahipliğinde Ankara'da diplomatik düzeyde düzenlenen resepsiyona katılım sağladı.

Albayrak, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve diplomatik bağların yerel düzeyde de güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Belarus ile Türkiye arasında gelişen ekonomik, kültürel ve diplomatik iş birliği her geçen yıl daha da derinleşiyor. Eskişehir olarak biz de bu bağın güçlenmesine katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Böylesi önemli bir günde Belarus halkının yanında olmak bizim için ayrı bir mutluluk.

Eskişehir dostluğun temsilcisi durumunda

Türkiye ve Belarus arasındaki bağ, sadece başkentlerde değil, şehirler düzeyinde de güçleniyor. Eskişehir, bu dostluğun adeta Anadolu’daki temsilcisi konumunda. Belarus Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” 

İki ülke arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve iş birliği mesajlarının ön planda olduğu resepsiyonda, kültürel yakınlaşmanın artarak devam edeceği vurgulandı.  

Ankara’da düzenlenen programa; Belarus Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz, Savunma Ataşesi Yarbay Uladzimir Petruchenia, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Dostluk Grubu Başkanı ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belarus Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Belarus Çanakkale Fahri Konsolu Rıdvan Demirhan ve çok sayıda davetli katıldı.

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