Başkan Bozbey: “Sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ediyoruz”

EKONOMİ (BURSA) - Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki Temmuz Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, bir ay boyunca yapılan çalışmalar ve gündeme dair konular hakkında bilgi verdi. Ana teması ulaşımdaki fiyat düzenlemeleri, abonman sistemi, su tasarrufu ve yangınlar olan toplantıya, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerin yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

“BURULAŞ, her ay belediyeye mahkum olmuştur"

Ulaşımdaki fiyat düzenlemeleri ve abonman sistemi konuları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin derinleşen ekonomik kriz ortamında sosyal politikalara öncelik verdiğini söyledi. Ulaşıma yüzde 300 civarında zam yapıldığı söylemlerinin doğru olmadığını dile getiren Başkan Bozbey, “Bursalılara bugüne kadar hep doğruyu söyledim. Doğruyu söylemeye devam edeceğim. Bilgi ve belgelerle konuşuyorum. Biz göreve geldiğimizde ulaşımdaki rakam 12 liraydı. Fakat bir sene önce fiyat belirlenmiş. Enflasyon yüzde 60 olmasına rağmen UKOME’ye kararı getirmemişler. Yükü bizim üzerime bırakmışlar. BURULAŞ 2018’e kadar kendi kendine yeten bir kurum iken, 2018’den sonra kurum belediyeye mahkum hale getirilmiş. Önce Meclis’ten yüzde 2 destek kararı alıyorlar. Ardından yetmiyor, yüzde 6’ya çıkarıyorlar. Yetmiyor yüzde 12’ye çıkarıyorlar. BURULAŞ şu anda 300-350 milyon lira civarında her ay belediyeye mahkum olmuştur. Yaklaşık 2 milyar lira civarında SGK borçları da ödenmemiş. Bu yük de bizim üzerimizde” diye konuştu.

“Sürdürülebilir bir ulaşım sistemini hedefliyoruz”

Son 1.5 yılda Osmangazi Köprüsü’nde yüzde 431, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yüzde 385, 15 Temmuz ve FSM köprülerinde yüzde 569 düzeyinde fiyat artışı olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, kendilerinin fiyat artışının anormalmiş gibi yansıtıldığını dile getirdi. Son bir yıldır sorunları çözmeye çalıştıklarını anlatan Başkan Bozbey, şunları söyledi:

“Sürdürülebilir bir ulaşım sistemini hedefliyoruz. Halkın bir yerden bir yere ulaşması belediyenin sorumluluğu ve görevidir. Belediye bütçesinin yüzde 15-20’sini oraya aktarırsanız diğer hizmetler sıkıntıya girmiş olur. Zaten geliri düşecek olan belediye bütçemizin büyük kısmını oraya aktarmamız söz konusu olmamalıdır. Hazine’den ve İller Bankası’ndan gelen paylar konusunda belediye gelirlerinin artırılması gerekir. Toplu taşımada ÖTV desteği sağlanırsa daha ucuz bir yolculuk yapılmış olur. 2019-2023 yılları arasında 9 kez fiyat artışı yapılmış. BURULAŞ’a ait birçok arazinin de bu tarihlerde satıldığını ifade etmek istiyorum. Hala bu yanlışları savunanlar, aslında iflas ettirdikleri bir sistemi ‘başarı’ diye Bursalılara pazarlamaya, algı yönetmeye çalışıyorlar”.

“Herkesin yararını gözetiyoruz”

Ekonomik koşullar nedeniyle girdi maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını söyleyen Başkan Bozbey, bu artışın yüzde 35’i bulduğunu, personel giderleri de dahil edildiğinde oranın yüzde 56’ya kadar çıktığını ifade etti. Bir yolcunun maliyetinin 64.5 TL’leri bulduğunu aktaran Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

“Tüm bu artışlara rağmen bizim yaptığımız artış yüzde 30 civarındadır. Geçmiş dönemde yapılması gereken ancak ötelenen tren ağır bakımlarına, can güvenliğini önceliğimiz olarak gördüğümüz için hızlıca başladık. Ulaşımda kullanılan araçlarımızın önemli bir kısmı oldukça yaşlıydı. Filomuza 42 yeni otobüs kazandırarak, filomuzun yaşını gençleştirdik. BURULAŞ’ın ve Bursa’daki ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, ne yazık ki mevcut ekonomik koşullar altında bu düzenleme kaçınılmaz hale gelmiştir. UKOME’de alınan karar doğrultusunda da, kentimizde ulaşım ücretlerine yönelik düzenleme hayata geçirilmiştir. Benzer düzenlemeler yalnızca Bursa’da değil, ülkemizin birçok kentinde gündemdedir. Ayrıca taksi, minibüs ve diğer toplu taşıma araçları da ücretlerini yeniden belirlemek zorunda kaldı. Bizleri eleştirenlerin, önce kentleri ve ülkeyi içine sürükledikleri duruma bakmaları, sonra söz söylemeleri gerekir. Elbette hiçbirimiz bu tablo karşısında memnun değiliz. Ancak kentimizde ulaşımın aksamaması, hizmetin devam etmesi için bu adımları atmak zorundayız. Bursamızda yaşayan herkesin yararını gözetiyoruz. Geçmişte zedelenen kurumları yeniden ayağa kaldırıyoruz”.

“Öğrenciler ortalama 60-70 binişlik kullanıyor”

Artık abonman yerine ‘Kişiselleştirilmiş BursaKart Abonmanı’ sistemine geçildiğini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, yeni sistemle özellikle raylı sistemin kullanımını teşvik edeceklerini belirtti. Bursa’da tam 71 farklı ulaşım kartı kullanıldığını söyleyen Başkan Bozbey, yapılan çalışmalarla bu sayının 4-5’e indirildiğini belirtti. Yeni kartların kişiye özel, dijital altyapıya sahip ‘Kişiselleştirilmiş BursaKartlar’ olacağını anlatan Başkan Bozbey, “Şu anki sistemde bir kartı kaybettiğinizde, tüm bilgileriniz ve bakiyeniz kayboluyor. Yeni sistemde böyle bir sorun olmayacak. Bursamızda şu anda 100 bini abonman olmak üzere 2 milyon kart kullanıcısı var. 100 bin abonmanın da yüzde 75’i öğrenci. Yüzde 25’i ise tam abonman kullanıcılarından oluşuyor. Türkiye’de en avantajlı öğrenci ulaşım tarifesini sunan belediyelerden biriyiz. Öğrencilerin ortalama 60-70 binişlik kullandığını gördük. Öğrencilerimiz hiç abonman kullanmadan da ulaşımdan ucuza yararlanıyorlar. Tam abonmanlarda da biniş sayısı yine 60-70’lerde kalıyordu. Bu durum yeni sisteme geçişimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

“35 liraya iki yolcu taşıyoruz”

Bugün yeni bir dönemi başlattıklarını dile getiren Başkan Bozbey, devreye alınacak ‘Kişiselleştirilmiş BursaKart Abonman’ sistemi sayesinde herkesin avantajlı kullanım hakkına sahip olacağını vurguladı. Yeni sistemin detaylarını da anlatan Başkan Bozbey, “’Kişiselleştirilmiş Tam BursaKart Abonman’ 100 biniş hakkı ile 2900 lira olacak. ‘Kişiselleştirilmiş Öğrenci BursaKart Abonman’ ise yine 100 biniş hakkı ile 790 liradan Bursalılarla buluşuyor. Ayrıca uzun hatlara dair çalışmalarımız devam ediyor. Ücretsiz raylı sistem kullanımı, ilave geçiş hakları ve çeşitli indirim avantajlarını içeren bu yeni sistemle ilgili detayları yakında paylaşacağız. Kentimizi yönetirken her adımımızda hakkaniyeti gözetiyoruz. Adil olmayı ve kurumlarımızın sürdürülebilirliğini esas alıyoruz. Kalıcı çözümler ancak adaletli bir anlayışla mümkündür. Kent içi ulaşımda her iki yolcumuzdan birini ücretsiz taşıyoruz. Yani tam abonman üzerinden hesapladığınızda aslında biz 35 liraya iki yolcu taşıyoruz. Tüm bu gerçekler, taşıma maliyetlerinin kurumumuz için ne denli ciddi bir sorumluluk haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Tüm zorluklara, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı bu döneme rağmen bizler, Bursamızın geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ediyoruz. Hakkaniyetli, adil ve sürdürülebilir projelerle, hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıran bir ulaşım anlayışını hep birlikte inşa ediyoruz. Geleceğin Bursa’sını; akılla, dayanışmayla ve ortak iradeyle şekillendireceğiz. Bu yolda hiçbir hemşehrimizi ötekileştirmeden, her kesimin sesini duyarak ve birlikte karar alarak yürüyeceğiz” diye konuştu.

“Anne Kart’ müjdesi

Tüm ekonomik koşullara rağmen ilçelerden gelen yolcularla ilgili de farklı bir düzenleme yaptıklarını açıklayan Başkan Bozbey, “Örneğin Gemlik’ten çıkan bir yolcumuz 90 dakika içerisinde BursaRay’ı ücretsiz olarak kullanıp bir yerden bir yere ulaşabilecek. Bunu da sistemimize aldık. Bu arada ulaşımı konuştuğumuz bugünlerde ‘Anne Kart’ uygulamamıza da geçiyoruz. 0-4 yaş arası çocuğu olup ihtiyaç duyan ve müracaatta bulanan annelerimiz bundan yararlanabilecek. Onlara hayırlı olsun. Şu anda yaptığımız tüm sosyal destekler kanuna, yönetmeliklere ve Bakanlığın kriterlerine uygun biçimde yapılıyor. Bizim desteklerimiz gerçek ihtiyaç sahiplerinedir” dedi.