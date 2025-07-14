OSBÜK Başkanı Kütükcü: “15 Temmuz’a karşı en güçlü cevabımız üretimle oldu”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biri olarak tarihe geçen 15 Temmuz gecesinde, Türk Milleti’nin vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Kütükcü, “15 Temmuz 2016 gecesi, hain FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri, ülkemizin bağımsızlığına ve demokrasisine kastetmeye kalkıştı. Ancak aziz milletimiz, canı pahasına bu ihaneti bertaraf etti, dünyaya örnek olacak bir direniş sergileyerek, vatan sevgisini bir kez daha gösterdi” dedi.

“15 TEMMUZ’DAN BU YANA 120 YENİ OSB KURULDU”

OSB camiası olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimine en güçlü cevabı üretimle verdiklerini ifade eden Kütükcü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 2016 yılından bu yana Türkiye’de organize sanayi bölgelerimiz büyük bir atılım gösterdi. Bugün artık OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. OSB sayımız 413’e ulaştı. Son dokuz yılda 31’i Tarıma Dayalı İhtisas OSB, 89’u Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı OSB olmak üzere, toplam 120 yeni OSB kuruldu. Bu süreçte OSB’lerimizdeki toplam fabrika sayımız 68 bini, istihdamımız ise 2 milyon 700 bini aştı. Biliyoruz ki, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı büyütmenin yolu çalışmaktan, üretmekten ve daha güçlü bir Türkiye inşa etmekten geçiyor. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum.”