Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu : Afyonkarahisar Blok Fuarı’nda maya tuttu

AFYON / EKONOMİ

Türkiye’nin mermer ve doğal taş ihracatındaki gücünü dünyaya bir kez daha gösteren Afyonkarahisar Blok Fuarı, daha ilk yılında dikkat çekici bir başarıya imza attı. 20 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda sergilenen bin 500 mermer bloğunun tamamı satılırken, sektöre hem moral hem de yeni ihracat hedefleri kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, maya tuttu diyerek fuarın gelecek yıllarda da sürdürüleceğini ve doğal taş ihracatında 2 milyar doları aşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Afyonkarahisar Blok Fuarı’nda sergilenen bin 500 bloğun tamamının satıldığını dile getiren Alimoğlu, “Türkiye, doğal taş sektöründe yalnızca zengin rezervleriyle değil; üretim gücü, teknolojisi ve vizyoner ihracat yapısıyla dünyada önemli bir yere sahip. Afyon Blok Fuarı bu özelliğimizi bir kez daha ortaya koydu, sektörün buluşma noktası oldu. Afyon Blok Fuarı’nda maya tuttu. 2025 yılında Afyon Blok Fuarı’nında katkısıyla doğal taş ihracatında 2 milyar dolara aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

20 bin metrekarelik alanda düzenlenen Afyon Blok Fuarı’na 184’ü doğal taş firması, 240 katılım olduğu bilgisini veren Alimoğlu, “Afyon Blok Fuarı’na katılan firmaların 84 tanesi Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin üyesi. Türkiye’de mermer makineleri üretimi de çok gelişmiş durumda. Makine firmalarımızda fuarımızda yerini aldı. Mısır, Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 307 yabancı olmak üzere toplamda 10 bin 760 kişi ziyaret etti. Afyonkarahisar Valiliğimiz, Kamu Kurumlarımız, STK’lar ve Belediyelerde kurdukları standlarla fuarımıza güç kattı” dedi

Afyonkarahisar Blok Fuarı’nın ilk organizasyondaki başarısından aldığı güçle ikincisi düzenlemek için hazırlıklara başlandığını ifade eden Alimoğlu, 2026 yılında 17-20 Haziran tarihlerinde Afyon Blok Fuarı’nın ikincisinin düzenleneceğini sözlerine ekledi.