MESİAD, iş dünyası ile yöneticileri buluşturmaya devam ediyor

MERSİN/EKONOMİ



MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu ve yönetim kurulunun ev sahipliğindeki toplantının onur konuğu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Oturumda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Başkanı Servet Özkaya, MEP’in bileşeni olan 35 STK’nın başkanları, MESİAD’ın önceki dönem başkanları, MESİAD Yüksek İstişare Kurulu başkan ve üyeleri de yer aldı. Toplantının moderatörlüğünü MESİAD Başkanlar Kurulu Başkanı Mustafa Güler üstlenirken, iş insanları Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’e soru ve önerilerini iletti. Kent dinamikleriyle doğrudan iletişim kurulmasının önemini vurgulayan Vahap seçer, “Sivil toplumla birlikte yürüyen bir demokrasi; kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasidir. Temsili değil, katılımcı demokrasi anlayışını esas alıyoruz. Burada birinci ağızdan kente ilişkin görüşleri almak, fikir üretmek ve bu fikirleri belediye olarak uygulamaya geçirmek; tam anlamıyla katılımcı demokrasidir” dedi.



“Güçlü Mersin için desteğe hazırız”

Etkili bir Mersin lobisi oluşturulması konusundaki görüşlerini de paylaşan Seçer, “Böyle bir çalışma başladığı anda, belediye olarak tüm desteği sağlamaya ve katkı sunmaya hazırız. Yeter ki sivil toplum kuruluşları kentimizin sorunlarına sahip çıksın, Ankara’da güçlü bir temsil oluşturulsun. Bu süreçte hem şahsen hem kurumsal olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız” ifadesini kullandı.



“İstişare kültürü çözüm getirir”

Ortak akılla hareket etmenin güçlü kent vizyonunun temeli olduğunu kaydeden MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu ise “Kentimizin uzun süredir arzu ettiği, tüm dinamiklerin ortak akıl ve ortak hareket prensibiyle bir araya gelerek güçlü bir lobi sürecini başlatması açısından bu toplantı son derece kıymetlidir. Sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın kentimizin değerlerine sahip çıkarak istihdamı büyütmesi, marka şehir vizyonuna katkı sunması büyük önem taşımaktadır. Kentimizin yöneticileriyle çatışma değil, istişare kültürü içinde çözüm üretmek, tüm şehir adına yapıcı ve doğru bir yaklaşımdır. Kamu yönetiminin ortaya koyduğu vizyonun yanı sıra iş dünyamızın öneri, talep ve görüşleri de aynı derecede değerlidir” diye konuştu.