  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Microsoft’u tahtından etti: Çip devi yeniden dünyanın en değerlisi!
Takip Et

Microsoft’u tahtından etti: Çip devi yeniden dünyanın en değerlisi!

Nvidia, Microsoft'u geride bırakarak en değerli şirket unvanını geri aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Microsoft’u tahtından etti: Çip devi yeniden dünyanın en değerlisi!
Takip Et

Nvidia piyasa değeri açısından Microsoft'u geçerek bir kez daha dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.

Nvidia hisseleri dün yaklaşık yüzde 3 artışla 141,40 dolara yükseldi. Hisse senedi geçtiğimiz ay yaklaşık yüzde 24 arttı.

Şirket şu anda 3,45 trilyon dolar piyasa değerine sahip. Microsoft dün 3,44 trilyon dolar piyasa değeri ile kapattı.

Nvidia 2024 Haziran ayından bu yana piyasa değeri sıralamasında Apple ve Microsoft ile yer değiştiriyor. Nvidia en son 24 Ocak'ta en değerli şirket olmuştu.

Nvidia ve diğer çip isimleri salı günü piyasaları canlandırdı. Broadcom yüzde 3, Micron Technology ise yüzde 4 değer kazandı. Çip hisselerinden oluşan bir sepeti izleyen VanEck Semiconductor ETF yüzde 2 değer kazandı.

 

Şirket Haberleri
'Şirketimiz Corfin, gres ve yağ pazarında küresel oyuncu oldu'
'Şirketimiz Corfin, gres ve yağ pazarında küresel oyuncu oldu'
Boyplast, sanayi ve teknoloji odaklı yatırımlarla üretim ağını genişletti
Boyplast, sanayi ve teknoloji odaklı yatırımlarla üretim ağını genişletti
Artes Hidrolik, uzmanlığıyla savunma sanayiinde yerlileşmeye katkı sunuyor
Artes Hidrolik, uzmanlığıyla savunma sanayiinde yerlileşmeye katkı sunuyor
Toyota Industries hisselerinde yüzde 13'e varan düşüş
Toyota Industries hisselerinde yüzde 13'e varan düşüş
İstanbul mutfağına övgü
İstanbul mutfağına övgü
Havalimanında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti
Havalimanında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti