Microsoft’u tahtından etti: Çip devi yeniden dünyanın en değerlisi!

Nvidia piyasa değeri açısından Microsoft'u geçerek bir kez daha dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.

Nvidia hisseleri dün yaklaşık yüzde 3 artışla 141,40 dolara yükseldi. Hisse senedi geçtiğimiz ay yaklaşık yüzde 24 arttı.

Şirket şu anda 3,45 trilyon dolar piyasa değerine sahip. Microsoft dün 3,44 trilyon dolar piyasa değeri ile kapattı.

Nvidia 2024 Haziran ayından bu yana piyasa değeri sıralamasında Apple ve Microsoft ile yer değiştiriyor. Nvidia en son 24 Ocak'ta en değerli şirket olmuştu.

Nvidia ve diğer çip isimleri salı günü piyasaları canlandırdı. Broadcom yüzde 3, Micron Technology ise yüzde 4 değer kazandı. Çip hisselerinden oluşan bir sepeti izleyen VanEck Semiconductor ETF yüzde 2 değer kazandı.