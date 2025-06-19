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Alarko Holding'in “Pozitif Etki” yeşil yaka programı yeni eğitim dönemine başladı

Alarko Holding tarafından Topluluk çalışanlarının sürdürülebilirlik alanındaki bilgi ve becerilerini teorik ve pratik düzeyde derinleştirmek amacıyla başlatılan “Pozitif Etki” isimli yeşil yaka programı, bu yıl genişleyen kapsamı, yeni iş birlikleri ve derinleşen içeriğiyle yoluna güçlenerek devam ediyor.

Haber Merkezi
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Alarko Holding'in “Pozitif Etki” yeşil yaka programı yeni eğitim dönemine başladı
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Geleceği bugünden inşa etmenin yolunun bilgiyi eyleme dönüştürmekten geçtiğine inanan Alarko Holding’in sürdürülebilirliği kurumsal kültürün merkezine yerleştirme kararlılığının güçlü bir ifadesi olan “Pozitif Etki” yeşil yaka programı, genişleyen kapsamı ve zengin içeriğiyle yeni eğitim dönemine başladı.

Bu yıl Yenibirlider Derneği başta olmak üzere PwC, KPMG ve 3P Metrics gibi farklı kurumlarla iş birliği ile yürütülen program kapsamında, karbon ayak izi yönetiminden raporlama ve endekslere, dijital dönüşüm ve yeşil teknolojilerden toplumsal cinsiyet eşitliğine uzanan geniş bir yelpazede ufuk açıcı eğitimler sunuluyor.

Alarko’nun sürdürülebilirlik stratejisini iş yapış biçimlerine ve kurumun DNA’sına entegre etme hedefinin önemli adımlarından biri olan Pozitif Etki Programı’nın yoğunlaştırılmış eğitim süreci, atölye çalışmalarıyla katılımcıların sürdürülebilirlik alanında iş geliştirme ve çözüm üretmesine de olanak tanıyor.

Bu yıl yeni modüllerle genişletilen ve derinleştirilen program, katılımcıların ölçümleme, raporlama, üçüz dönüşüm, sorumlu yatırım ve iletişim konularında da yetkinlik kazanmalarına yardımcı olurken, dünyadaki iyi örnekleri ve trendleri takip etmelerine olanak sağlıyor. Topluluk içinde birbirinden öğrenmeyi de teşvik eden program, tüm paydaşları içine alan bir etki zinciri oluşturmayı amaçlıyor.

Karbon Nötr Yeşil Yaka Programı

Tüm Topluluk Şirketlerinin sürdürülebilirlik elçilerini bir araya getirerek iklim dostu iş modellerinin yaygınlaşmasına, yeni nesil sorumlu liderlik anlayışının gelişmesine ve kolektif pozitif etkinin büyütülmesine aktif katkı sunan yeşil yaka programı, karbon nötr olarak düzenleniyor. Katılımcıların seyahat, ulaşım ve konaklamaları ile organizasyonel süreçlerden doğan karbon ayak izi ölçülüyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarından sağlanan karbon kredileri ile dengeleniyor.

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