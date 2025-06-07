TÜBİTAK'ın geliştirdiği SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Türkiye’nin havadan karaya ve satha atılabilen, yüksek hassasiyetli milli seyir füzesi ailesi SOM’un “SOM MB (Milli Bileşen)” versiyonu, gerçekleştirilen test atışında hedefini başarıyla vurdu. Bu testte, yerli üretim turbojet motor KTJ-3200 kullanıldı.

Milli motorun kullanımıyla SOM füzesi, kritik bileşenlerinden biri olan motor sisteminde de yerlileştirme hedefini gerçekleştirmiş oldu. Böylece Türkiye, SOM’un üretimi ve ihracatında dışa bağımlılıktan tamamen kurtularak stratejik bir eşiği daha aşmış oldu.

“Bu başarı, tam bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır”

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil; bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır.

Bu kritik eşiğin aşılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyoruz ve projede görev alan her bir mühendisimiz, teknisyenimiz ve yönetici kadromuz… Bu zafer sizindir.

SOM’un yerli motoru; sabrın, bilgi birikiminin ve kurumsal uyumun bileşkesidir. Bu başarı, yıllar süren ortak çabanın, gece gündüz demeden çalışan beyinlerin ve “tam bağımsız savunma sanayii” vizyonuna gönül verenlerin eseridir.

Güçlü savunma sanayiimizle, kahraman ordumuzun yanındayız. Onların sahadaki gücünü, mühendislik masalarında, Ar-Ge laboratuvarlarında ve test sahalarında büyütmeye kararlıyız. Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam! Nice büyük başarılarla geleceğe!”

Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran #SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil; bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır. 🇹🇷🚀



Bu kritik eşiğin aşılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyoruz:@Tubitak,… https://t.co/pvLUwbH4fx — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) June 6, 2025

SOM Projesi 2006’da başladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığının seyir füzesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) Geliştirme Projesi, Nisan 2006’da TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) ana yürütücülüğünde başlatıldı.

SOM sisteminin modüler yapısı, farklı varyantların oluşturulmasına olanak tanıyor ve benzer füze sistemlerine kıyasla daha fazla operasyonel esneklik sağlıyor.

230 kg harp başlığına sahip olan füzenin toplam ağırlığı yaklaşık 600 kg, boyu ise yaklaşık 4 metre. Füze, 250+ kilometre menzile ulaşabiliyor. SOM füzelerinin üretimi Roketsan tarafından gerçekleştiriliyor.

KTJ-3200, TR-40’ın yerini aldı

Kale Jet Engines KTJ-3200 turbojet motoru, SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılmak üzere TÜBİTAK-SAGE ve Roketsan iş birliğiyle geliştirildi. Motorun alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, test süreçleri ve teknik veri paketinin hazırlanması gibi faaliyetler Kale Arge tarafından yürütüldü.

Geliştirme çalışmalarına 2013 yılında başlanan KTJ-3200, şu anda Fransa menşeli TR-40 turbojet motorunun yerini almış durumda. Bu motor sayesinde, Türkiye savunma sanayiinde kritik bir dışa bağımlılığı daha ortadan kaldırdı.