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YKS soruları yapay zekaya çözdürüldü: 3 uygulamanın başarı sıralaması herkesi şaşırttı

Bir sosyal medya kullanıcısı, 2025 YKS sorularını ChatGPT, Gemini ve DeepSeek adlı üç yapay zeka uygulamasına çözdürdü. Uygulamaların yanıtları karşılaştırıldığında ortaya çıkan başarı sıralaması büyük şaşkınlık yarattı.

Haber Merkezi
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YKS soruları yapay zekaya çözdürüldü: 3 uygulamanın başarı sıralaması herkesi şaşırttı
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ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, sınav sorularını yapay zeka uygulamalarına çözdürerek dikkat çeken bir deneye imza attı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, yapay zekaların elde ettiği başarı sıralamaları şaşkınlık yarattı.

ChatGPT sonuncu oldu

Bir sosyal medyada kullanıcısı soruları ChatGPT, Gemini ve DeepSeek yapay zeka uygulamalarına çözdürdü. Buna göre sıralamada 650 bininci olarak ChatGPT sonuncu oldu. Birinci ise 32 kat farkla ilk 21 bine giren DeepSeek oldu. Gemini de 27 bininci olarak 2.sıraya yerleşti.

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