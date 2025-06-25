Acil geri çağırma yapıldı! Binlerce airfryer toplatılıyor

İngiltere genelinde binlerce ev kullanıcısını ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Tesco, Argos ve B&M gibi büyük zincir mağazalarda satılan Tower marka bazı airfryer modelleri için yangın riski nedeniyle acil ürün geri çağırma başlatıldı. Ürünlerin kullanım sırasında aşırı ısınarak alev alabileceği belirtildi.

Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yapılan açıklamada, ilgili airfryer modellerinin Ocak 2022 ile Nisan 2023 tarihleri arasında üretildiği bildirildi. OPSS, tüketicilere bu cihazları derhal kullanmayı bırakmaları ve fişlerini prizden çekmeleri çağrısında bulundu. Yangın riskine dikkat çeken açıklamada, ev kazalarını önlemek için cihazların kesinlikle çalıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

Hangi modeller tehlike altında?

Geri çağırma kararı, Tower marka dört popüler modeli kapsıyor. Bunlar T17023, T17061BLK, T17067 ve T17087 numaralı Tower Air Fryer’lar. Satış fiyatları 30 ile 90 sterlin arasında değişen bu airfryerlerin, kullanım sırasında ısınma nedeniyle tutuşma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Haber Global'in aktardığına göre riskli modeller, Tower Housewares’in resmi web sitesi dışında, Tesco, Argos, B&M Bargains, Poundland, Robert Dyas ve DID gibi büyük perakendeciler aracılığıyla da satıldı. Bu nedenle ülke genelinde on binlerce cihazın evlerde kullanıldığı tahmin ediliyor.

"Geri çağırma kararı aldık"

Tower Housewares yaptığı açıklamada, "Arıza, Ticaret Standartları tarafından düşük riskli olarak değerlendirilmiş olsa da, müşterilerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle söz konusu modelleri ihtiyati tedbir olarak gönüllü şekilde geri çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. Sorunun yalnızca belirli üretim partilerinde tespit edildiği vurgulandı.

Tüketiciler, ürünlerinin alt kısmındaki etikette yazan model numarasını kontrol ederek riskli cihazlara sahip olup olmadıklarını öğrenebiliyor. Geri çağırmadan etkilenen kişiler, Tower Housewares’in internet sitesini ziyaret ederek ücretsiz iade veya değişim sürecine dahil olabilecek. Firma, para iadesi veya birebir değişim seçenekleri sunduğunu açıkladı.

Yetkililer, şu ana dek herhangi bir yangın vakası yaşanmadığını belirtti. Ancak aşırı ısınma sorunu nedeniyle ev kazası riskinin ciddi boyutta olduğu ifade ediliyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, cihazlarda zaman zaman normalin üzerinde ısınma fark ettiklerini paylaştı.