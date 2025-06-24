WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: Reklam ve abonelik özelliği geliyor

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, Meta, reklam hedeflemelerini yalnızca ülke, şehir, dil, takip edilen kanallar ve uygulama içi reklam etkileşimleri gibi gizlilik odaklı verilere dayanarak gerçekleştirecek.

Kullanıcıların kişisel mesajları, aramaları ve grup sohbetleri uçtan uca şifreli kalmaya devam edecek. Telefon numarası veya mesaj içeriği gibi kişisel veriler reklam amacıyla kullanılamayacak.

Reklamlar, uygulamanın "Güncellemeler" sekmesi üzerinden gösterilecek. Aynı sekmede işletmeler ve içerik üreticileri için kanal öne çıkarma ve ücretli abonelik seçenekleri de sunulacak. Meta, bu adımla yıllık 160 milyar doları aşan reklam gelirine WhatsApp’ın da katkı sağlamasını hedefliyor.

Güncellemeler sekmesindeki reklam alanı, "Meta Business Manager" üzerinden planlanan kampanyalarla doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulanıyor.

WhatsApp'taki reklam modeli, Facebook ve Instagram'daki hedefleme altyapısıyla entegre biçimde tasarlandı. Reklam verenler, mevcut kampanya yapılarını WhatsApp'a taşıyabilecek ve kullanıcı segmentasyonunu lokasyon, yaş, cinsiyet, dil, cihaz türü gibi demografik özelliklerin yanı sıra ilgi alanları ve davranışsal etkileşimlere göre özelleştirebilecek.

Yeni yapı sayesinde reklamların görünürlüğünün artırılması ve dönüşüm oranlarında daha yüksek performans elde edilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Business'ın partneri Boosmart'ın Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, dönüşümün dijital pazarlama açısından stratejik sonuçları olacağını belirtti.

WhatsApp'ın, markaların bugüne kadar en özel kaldığı alanlardan birine girdiğini aktaran Ünlüsoy, "Bu reklam modeli, yalnızca bir medya satın alma fırsatı değil, kullanıcıyla doğrudan, kişiselleştirilmiş ve düşük eşik değerli bir temas kurma imkanı sunuyor. Bu da dijital pazarlamada sadakat, geri dönüş oranı ve mikro hedeflemede yeni bir boyut demek." ifadelerini kullandı.

Ünlüsoy, WhatsApp'a reklam entegrasyonunun, Meta Business Manager kullanıcıları için platformlar arası hedefleme bütünlüğü sağladığını kaydetti.