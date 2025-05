Zeka yapay, ilgi gerçek

Yapay zeka deyip geçmeyin ve de şimdiye kadar defalarca olduğu gibi birkaç yıl moda olup, konuşulup unutulan kavramlarla karıştırmayın. Karşımızda gerektiğinde duygusal olabilen, yalan söyleyebilen, şaka yapabilen ve ortalama bir insanın IQ seviyesini çoktan aşmış, dahilik düzeyine doğru ilerleyen bir yapı bulunuyor.

Üstelik daha önceki moda kavramlar ve akımlardan farklı olarak çok sınırlı bir kesim tarafından değil 7’den 77’ye her yaştan, her gelir grubundan insanların kullandığı, esnafların da holdinglerin de aktif olarak yararlandığı bir gelişmeden söz ediyoruz. Kullanım alanlarının da ucu bucağı yok. Sanattan spora, ekonomiden sağlığa hayatın her alanına freni patlamış bir kamyon gibi girmiş durumda. Distopik romanlar ve filmlerdeki yapay zekanın dünyayı ve insanlığı ele geçirmesi durumu ne kadar mümkün olur bilemeyiz ama yapay zekanın uzağında kalanların kişisel geleceklerinin distopik bir hal alacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Son dönemde izlediğimiz hemen her toplantının bir yerinde yapay zekaya dair tespitler ve öneriler mutlaka karşımıza çıkıyor. Sık sık da yapay zekayı merkezine alan toplantılar gerçekleştiriliyor. Bunların sonuncusu ve en kapsamlısı “Dönüştüren Güç – Yapay Zeka Zirvesi” adıyla 15 Mayıs’ta Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) işbirliğinde İzmir’de düzenlendi. Toplantının ilgi göreceği belliydi ama yine de katılımın yüksekliği şaşırtıcıydı. Pek çok organizasyonun boş tribünlere oynandığını düşünürsek, bu ilgi, konunun öneminin iş dünyası tarafından kavrandığının önemli bir göstergesi. Zaten, iş dünyasının Ege’deki en büyük sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında yapılması da konuya verilen önemi gösteriyor.

Yapay zeka hem fırsat hem tehdit

İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvenin katılımcılarının en büyük kısmını doğal olarak gençler oluşturuyordu. Şirketlerin ilgili departmanlarının yöneticileri ve çalışanları da zirveyi baştan sona izlediler. Zirvede yapay zeka her yönüyle ele alındı. Barındırdığı fırsatlar ve tehditlere dikkat çekildi, çeşitli alanlarda yapılan uygulamalardan örnekler verildi. Açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni nesil belediyecilik anlayışı doğrultusunda ulaşımda yapay zeka teknolojisinden yararlandıklarını, belediye hizmetlerinde ve kentin sorunlarının teknoloji ile çözümünde yapay zekayı merkez alan “Yapay Zeka Stratejisi Belgesi” hazırladıklarını açıkladı. Zirvede öne çıkan konulardan biri de Türkiye’nin bu yeni gelişmenin üreticisi mi yoksa tüketicisi mi olacağıydı. Şimdilik üretici pozisyonundan uzak olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Tüketici olarak yeterince hızlı hareket edip etmediğimiz bile tartışmalı. Yapay zekâya yatırım yapmak artık bir tercih değil, kritik bir rekabet avantajı. Ama yapay zekayı rekabetin bir unsuru olarak sınırlarsak yine hata ederiz.

EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, zirve aracılığıyla yapay zekanın sunduğu fırsatlara dair bölgede kolektif bir farkındalık oluşturmayı, çok paydaşlı iş birliklerini teşvik etmeyi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynamayı amaçladıklarını dile getirirken, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise İzmir’in yapay zekâ alanında öncü kentlerden biri olması için üzerlerine düşen her adımı atmaya hazır olduklarını ifade etti.

İzmir, çoklu sektörel yapısı, girişimci ekosistemi, güçlü eğitim kurumlarıyla yapay zeka ekosisteminin önemli bir oyuncusu olma potansiyeline sahip. Bu zirvenin ve benzeri organizasyonların bu potansiyeli değerlendirme yolunda ne tür katkılar sunacağını zaman gösterecek.