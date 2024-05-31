Hugo Boss, çeyrek asra çok şey sığdırdı

Değil kurumlar, insanlar için bile uzun bir süre sayılmayabilir 25 yıl. Ama bu süre içinde neler yapıldığı önemli olan. 25 yaşına kadar taş üstüne bir taş koymamışların çoğunlukta olduğu dünyada, aynı yaşlarda bir kenti fethedip tarihin akışını değiştirenler de bulunuyor. Bizim örneğimiz o kadar keskin olmasa ve o kadar eskiye uzanmasa da, 25 yıla çok şey sığdırmış bir kuruluş. Hugo Boss’tan bahsediyoruz. Dünyaca ünlü moda markasından. Daha doğrusu onun hisselerinin tamamına sahip olduğu İzmir’deki iştiraki Hugo Boss Tekstil Sanayi’nden.

Temelleri bundan tam 100 yıl önce Stutgart’ta atılan Hugo Boss, İzmir’deki tesisini kuruluşunun 75. yıldönümünü kutladığı 1999’da kurdu. Yani bu yıl marka bir asrı geride bırakırken, İzmir tesisi de çeyrek asrı devirmiş oldu. Bu 25 yılda yaptıklarıyla da adeta “doğrudan yabancı yatırım nasıl olur?” sorusunun yanıtını verdi. Bu yanıt sermaye ise, şimdiye kadar Ege Serbest Bölgesi’ndeki kampüsündeki yıllık 7 milyon adetlik kapasiteye sahip 4 tesisine yaptığı yatırımların tutarı 100 milyon Euro’yu aştı ve hala devam ediyor. İstihdamsa, çalıştırdığı personel sayısı 5 bin 100’e ulaştı. İhracatsa, 25 yılda ihraç ettiği ürün adedi 86 milyonu geçti. Teknoloji ve know how ise, ona ayrı bir pencere açmak lazım.

Hugo Boss Tekstil Sanayi, yakın zamana kadar herkesin diline pelesenk olan “Endüstri 4.0” sistemine hazır giyim sektöründe en fazla adapte olan firmaların başında geliyor. Hatta bu konuda ana firmanın laboratuvarı olmanın ötesinde, başka hazır giyimcilere danışmanlık hizmeti bile sunuyor. Tüm bu işleri de Türk çalışan ve yöneticilerle yapıyor. Yetenekli insan kaynağı, endüstriyel bilgi birikimi ve dijital altyapısı sayesinde ürün portföyünü Hugo Boss Grubu’nun büyüme stratejisine paralel olarak sürekli genişletiyor. İzmir’deki tesis, Hugo Boss Grubu’nun ana pazarı olan Avrupa için en önemli üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Mesleki eğitime öncülük ediyor

Hugo Boss Tekstil Sanayi’nin ülkeye, bölgeye ve sektöre katkıları bunlarla sınırlı değil. Bir önemli işlevi de mesleki eğitim. 1999’dan bu yana meslek sahibi olmak ya da kendini geliştirmek isteyenler için 1 milyon saatin üzerinde eğitim verdi. 3 bine yakın kadını meslek sahibi yaptı. Ayrıca sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bin 500’den fazla öğrenciye burs verdi. Geleceğin liderleri olan gençleri güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında cesur adımlar atmalarına ilham olmak amacıyla gerçekleştirdiği Future Summit’te 23 bin öğrenci ile bir araya geldi. Bunların sonuncusunu da bu ay içinde 300 üniversite öğrencisinin katılımıyla düzenledi. Hugo Boss Tekstil Sanayi İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, tekstil mühendisliği, endüstri mühendisliği, moda tasarım, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencileri başta olmak üzere pek çok bölümden öğrenciler büyük ilgi gösterdiler.

Sera gazı salınımında hedef “net sıfır”

Bütün dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlik konusu da Hugo Boss Tekstil Sanayi’nin öncülük yaptığı alanlardan. Firma, çevre ve toplum ekseninde yaptığı çalışmalarla bütünsel bir şekilde her sene kendisini geliştiriyor. 2050 yılına kadar ‘net sıfır’ sera gazı emisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Üstelik, sadece kendi sorumluluk alanında değil, aynı zamanda tüm değer zinciri boyunca enerji tüketimini ve emisyonları azaltmayı amaçlıyor. İhtiyacı olan enerjinin önemli bir bölümünü tesisinde kurduğu güneş enerjisi santraliyle sağlıyor.

Hugo Boss Tekstil Sanayi’nin kaptan köşkünde son 4 yıldır Arif Kaya oturuyor. Yazımızı da onun sözleriyle bitirelim: “25 yıl boyunca sürekli olarak endüstri standartlarını yükseltmeye ve moda dünyasında iz bırakmaya çalıştık. Gelecek için de büyük hedeflerimiz var. Moda dünyasında sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ederek, tekstil sektöründe tüm dünyada parmakla gösterilen üretim tesislerinden biri olmaya devam edeceğiz.”