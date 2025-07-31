Denizli’de model fabrika gün sayıyor

Her şey çok hızlı değişiyor. Değişimin hızı da her geçen gün biraz daha artıyor. İş yapış şekillerinin de bunun dışında kalması düşünülemez elbet. İş yapış şekillerindeki değişimin temel motivasyonu da rekabet gücünü artırmak. E-ticaret sayesinde artık dünyanın bambaşka bölgelerindeki küçük aile işletmeleri bile birbirlerinin rakibi haline geldiler. Yani, tek başına çalışan bir esnafın dahi bu değişimin dışında kalma lüksü yok. Ama, KOBİ’lerin, takip etmekte bile zorlandıkları bu değişimi hayata geçirmeleri o kadar kolay değil maalesef. Bir yol gösteren olmazsa, oyunun dışında kalmaları işten bile değil.

Bu durumu göz önüne alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015 yılında önemli bir adım attı. İşletmelere dönüşüm yolculuklarında rehberlik etmesi için model fabrika uygulaması başlattı. Genelde sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve üniversitelerin ortaklığında kurulan model fabrikaların 10’u halihazırda hizmetlerini sürdürüyor. 5 şehirde de kurulum çalışmaları devam ediyor. Bunlardan biri de Denizli. Denizli Sanayi Odası (DSO), Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DEMİOSB) ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknokent A.Ş. ortaklığında kurulan Denizli Model Fabrika’nın Eylül ayında açılması planlanıyor.

İşletmelere verimlilik, sürdürülebilirlik ve ikiz dönüşüm (dijital ve yeşil dönüşüm) alanlarında önemli katkılar sunacak olan Denizli Model Fabrika, bölgesel kalkınmaya katkı sunarken, sanayide inovasyonu da teşvik edecek. Sanayi 4.0 teknolojilerinin uygulamalı olarak test edileceği bu merkez, Denizli sanayisinin küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak.

Açılışa hazırlanan Denizli Model Fabrika, uzman ekibini oluşturduktan ve 'Eğiticilerin Eğitimi' programlarını tamamladıktan sonra, Öğren-Dönüş programlarına katılmayı talep eden işletmeler için ön saha incelemelerine başladı. İlk saha ziyaretleri, mentör model fabrika olan Konya Model Fabrika'nın uzman ekibinin de katılımıyla DSO üyesi firmalara gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Denizli Model Fabrika’nın da başkanlığını yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, projeye büyük önem veriyor. Kasapoğlu’nun fabrikanın son durumuna ilişkin verdiği bilgi şu şekilde: “Fabrikanın ana makine ve teçhizat kurulumları tamamlandı. Teknik ve eğitim altyapısı büyük ölçüde hazır hale geldi. Model fabrika bünyesinde bir direktör, iki tam zamanlı uzman ve bir atölye sorumlusundan oluşan dört kişilik çekirdek ekip kuruldu. İhtiyaç halinde destek alınabilecek dört kişilik bir yarı zamanlı uzman heyeti de ekibe dahil edildi.”

“Denizli sanayisi daha rekabetçi hale gelecek”

Kasapoğlu’nun model fabrikadan beklentisi büyük. Kendisine kulak verelim: “Bu proje işletmelerimize verimlilik, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, ikiz dönüşüm anlamında önemli katkılar sunacak. Model fabrika, bölgesel kalkınmanın yanı sıra, sanayi dünyasında inovasyonu teşvik eden bir merkez olacak. Ayrıca, endüstri 4.0 teknolojisini uygulamalı olarak test etme fırsatı sağlayacak, bu sayede Denizli sanayisinin dünya pazarında daha rekabetçi konuma gelmesine katkı sunacak. Yalın üretim metotlarının hayata geçirilmesi ve verimlilik artışı ile üretim kapasitesinin artırılmasında Denizli Model Fabrika önemli bir rol üstlenecek. Bu proje, sanayicilerin verimlilik süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olacağı gibi, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlamak adına büyük bir fırsat sunacak.”

Denizli Model Fabrika, gün saymaya başladı. Fabrikada ilk "öğren-dönüş" programının Ağustos ayında başlaması, resmi açılışın ise Eylül ayında yapılması planlanıyor. Denizli, Anadolu sanayisinin laboratuvarı gibi. Bir çok kez kendini yenilemeyi ve yeniliklere adapte olmayı başardı. 10 – 15 yıl öncesine kadar tekstil ağırlıklı bir sanayi yapısına sahipken, artık diğer sektörlerdeki etkinliğini de hızla artırıyor. Bu dönüşüm sürecinde model fabrika önemli bir fonksiyon icra edecek.