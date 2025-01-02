İzmirli iş kadınları Akdeniz’e açılacak

Kadın olmak zor. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Duygusal, fiziksel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal hemen her alanda dezavantajlı yaşıyorlar hayatı. Kadınlar, bu durumu değiştirmek için neredeyse 250 yıldır yoğun bir mücadele veriyorlar. Başarılı oldukları ülkeler var ama pek çok ülkede bu konuda bir arpa boyu yol alınmadığını da görüyoruz ne yazık ki.

Bizim konumuz işin ekonomi boyutu. Türkiye’de kadına seçme ve seçilme hakkını veren Mustafa Kemal Atatürk, bir başka vecizesinde, “ekonomi demek, her şey demektir” diyor. Cinsiyet eşitliği için kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması kilit önemde. Bununla ilgili kamunun, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin pek çok çabası var ama asıl iş yine kadınlara düşüyor.

İzmir, bu konuda şanslı bir şehir. Şanslı derken, Türkiye’nin diğer şehirlerine bakarak söyleyebiliyoruz bunu. Yoksa İzmir’in de alacağı daha çok yol var. İzmir’in şansı, iş dünyasının etkili makamlarında çok sayıda kadının bulunması yanında kadınların ekonomik özgürlüğü için elini taşın altına koyan pek çok kadın örgütüne sahip olması. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), adında kadın olmasa da üye profili ve faaliyetleri kadına odaklanan Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), İzmirli iş kadınları öncülüğünde kurulan Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED), TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu ilk aklımıza gelenler. Bunlar dışında kadının toplumsal, kültürel, siyasi hayatta daha fazla yer bulabilmesi için çalışan onlarca kadın örgütü var.

Tüm bu örgütlerin yaptıkları çalışmaları bu köşeye sığdırmamız mümkün değil. O yüzden güncel olması ve uluslararası boyut taşıması nedeniyle bunlardan birini örnek vermekle yetineceğim. Bu örnek, İZİKAD tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen MEDSPARC - Akdeniz Stratejik Ortaklık Merkezi projesi. Tanıtımı bu ay içinde yapılan proje ile Akdeniz’deki iş kadınlarının ekonomik iş birliklerinin artırılması yanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyasının sürdürülebilir bir yapısı haline getirilmesi hedefleniyor.

Önümüzdeki yıl Mayıs ayında gerçekleşecek MEDSPARC Zirvesi, kadınların iş dünyasındaki etkinliğini arttırmak için düzenlenecek seminerler, eğitimler ve iş geliştirme toplantılarıyla toplumsal dönüşüm sürecine de katkı sunacak. İzmir’deki iş kadınlarının Akdeniz havzasındaki ülkelerden iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği, B2B görüşmeler ve stratejik toplantıların yapılacağı etkinliğin, bölgenin ekonomik kalkınmasına uzun vadeli bir sürdürülebilirlik perspektifi kazandırması amaçlanıyor.

İZİKAD Başkanı Özden Erten, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada projenin sürdürülebilir bir gelecek için Akdeniz ülkeleri arasında kalıcı bağlar kurma hedeflerine katkı koyacağını, hem yerel hem küresel ölçekte kadınların iş dünyasında ve ekonomik kalkınmanın her aşamasında daha aktif bir rol üstlenmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bir yandan kadın cinayetleri sürerken, başka bir yanda kadınların uluslararası iş birliklerini konuşması lüks görünebilir. Oysa bu ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlı konular. Başta da hatırlattık ya Atatürk’ün sözünü: “Ekonomi her şeydir.” Kadınların ekonomik hayattaki varlıklarının güçlenmesi, diğer alanlardaki sorunlarının çözümüne en büyük katkıyı koyacak unsur olacaktır.