Kuveyt Türk ve Architecht, geleceğe yazılım projesi ile Kahramanmaraş’ta öğrencilerle buluştu

Katılım finans prensiplerine dayalı ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk, teknoloji iştiraki Architecht ilebirlikte hayata geçirdiği Geleceğe Yazılım projesi kapsamında Kahramanmaraşlı öğrencilerle buluştu. 21 Mayıs’ta Cumhuriyet Ortaokulu’nda, 22 Mayıs’ta ise Yavuz Selim Ortaokulu’nda düzenlenen eğitimlerde, ortaokul öğrencilerine uygulamalı robotik ve kodlama eğitimi sunuldu. Toplamda 2.400’den fazla öğrencinin eğitim aldığı bu iki okulda gerçekleşen etkinliklerde, öğrencilere hem teknik beceriler kazandırmak hem de teknolojiyi üretme motivasyonu aşılamak hedeflendi.

Balçiçek: Geleceği teknolojiyle inşa eden nesiller yetiştiriyoruz

Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinliklerde konuşma yapan Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek, “‘Hayallerimizdeki geleceği, değerlerimizle kodluyoruz’ söylemiyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki meraklı kâşiflerle buluşmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki robotik ve kodlama eğitimi, teknolojinin temel yapı taşlarından biri. Ve bu becerilerle tanışan her çocuk, yalnızca teknolojiye değil, geleceğe de yön verme cesareti kazanıyor. Bu proje sadece bir bilgisayar laboratuvarı kurma çalışması değil; çocuklarımızın teknolojiyle dost, yazılımla barışık, üretken bireyler olarak yetişmelerine destek olma çabasıdır. Bugüne kadar Türkiye genelinde 106 okulda laboratuvar kurduk, 1.736 bilgisayarı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu sayede daha önceki ‘1010 Kâşif’ projemizle de birlikte yaklaşık 78.500 öğrencinineğitim hayatınakatkı sağladık. Bugün burada, Kahramanmaraş’taki çocuklarımızla bir araya gelerek projemizi yeni öğrencilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Geleceğe Yazılım Projesi nedir?

2018 yılında "Geleceği Değerlerimizle Kodlayalım" anlayışıyla başlatılan ve 2023 itibarıyla "Geleceğe Yazılım" adıyla kapsamı genişletilen proje, Türkiye genelinde devlet okullarında bilgisayar laboratuvarları kurarak öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını hedefliyor. Bugüne kadar 106 okulda laboratuvar kurulan projede toplam 1.736 bilgisayar bağışlandı. Proje kapsamında 53.000 öğrenciye dolaylı olarak ulaşılırken, bu yıl içinde 30 yeni okulda daha laboratuvar kurulması ve 20.000 öğrencinin daha teknolojiyle buluşması planlanıyor. Ayrıca daha önce laboratuvar kurulan 30 okulda “1010 Kâşif” eğitimlerinin verilmesiyle 600 öğrenciye doğrudan, 15.000 öğrenciye dolaylı olarak ulaşılması hedefleniyor. “Hayallerimizdeki geleceği, değerlerimizle kodluyoruz” anlayışıyla yedi yıldır sürdürülen projelerle bugüne dek Türkiye genelinde 78.500 çocuğun eğitim hayatına katkı sağlandı.